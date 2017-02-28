Новокузнечан от 14 лет зовут на молодёжный опен-эйр с фестивалем красок холи.

Горожан ждёт шоу-программа от местных и приезжих молодёжных коллективов и артистов, запуск красок холи, дискотека, развлекательные зоны, конкурсы и подарки.

В этом году попасть на площадку, где пройдёт опен-эйр, можно только по билету. За него вам выдадут три пакета краски. Такое решение организаторы приняли для дополнительной безопасности участников.

«Мы уже третий год проводим такой фестиваль. Краска холи безопасна, она изготавливается на основе кукурузного крахмала. Легко отстирывается. У нас в этом году количество участников ограничено, и даже во время запуска красок не будет стоять большого облака, в котором людям было бы сложно дышать. Но на случай, если краска попадёт кому-то в глаза, мы поставим на мероприятии умывальник», — рассказал ВашГород.ру организатор мероприятия Никита Веденцов.

Опен-эйр пройдёт 11 июня, с 15.00 до 18.00 на скейт-площадке у Драмтеатра. Подробную информацию можно узнать в группе события во «ВКонтакте».