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Новокузнечан зовут на романтический ночной фестиваль

Сегодня 13:13
998
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vk.com

В Новокузнецке пройдёт фестиваль Водных фонариков.

Желающих присоединиться к акции приглашают в парк культуры и отдыха «Водный» 23 и 24 июня.

Под романтические мелодии фонарики наполнят водную гладь самыми сокровенными желаниями, которые непременно сбудутся! — обещают организаторы.

Мероприятие начнётся в 21:00. Вход бесплатный.

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