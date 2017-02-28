В Новокузнецке пройдёт фестиваль Водных фонариков.
Желающих присоединиться к акции приглашают в парк культуры и отдыха «Водный» 23 и 24 июня.
Под романтические мелодии фонарики наполнят водную гладь самыми сокровенными желаниями, которые непременно сбудутся! — обещают организаторы.
Мероприятие начнётся в 21:00. Вход бесплатный.
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