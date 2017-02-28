РУСАЛ объявляет о проведении «РУСАЛ ФЕСТИВАL #Театр», который пройдёт с 14 июня по 12 июля в восьми городах России. Цель проекта — показ в регионах присутствия компании столичных театральных постановок с участием молодых актёров, поддержание интереса жителей регионов к театральному искусству.

В рамках проекта «РУСАЛ ФЕСТИВАL #Театр» зрители увидят 14 спектаклей Школы-студии МХАТ и творческого коллектива «ИюльАнсамбль». Театральный фестиваль пройдёт в Кандалакше (Мурманская обл.), Каменске-Уральском (Свердловская обл.), Новокузнецке (Кемеровская обл.), Саяногорске (Республика Хакасия), Красноярске и Ачинске (Красноярский кр.), Шелехове и Братске (Иркутская обл.).

Программу «РУСАЛ ФЕСТИВАL #Театр» составляют спектакли 3-го и 4-го курсов Школы-студии МХАТ. Художественными руководителями курсов являются ведущие театральные деятели: заслуженный артист РФ, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий и известный российский режиссер, педагог, художественный руководитель Московского драматического театра им. А.С. Пушкина Евгений Писарев. Зрители увидят спектакли «ЧудоЧудоЧеловек» по произведениям Корнея Чуковского, «Девочки, к вам пришёел ваш мальчик» по пьесам Людмилы Петрушевской, «Калека с острова Инишмаан» по комедии ирландского драматурга Мартина МакДонаха, «Безотцовщина» по одноименному произведению Антона Павловича Чехова.

В Новокузнецке в рамках фестиваля в Драматическом театре выступят выпускники Школы-студии МХАТ 2016 года — мастерская Виктора Рыжакова «ИюльАнсамбль». 21 июня они сыграют спектакль «Несовременный концерт», а 22 июня — «С любимыми не расставайтесь» по произведению Александра Володина. Вход по бесплатным пригласительным билетам, которые будут распространяться по культурным, социальным и образовательным учреждениям, среди представителей городской театральной среды и сотрудников предприятий Новокузнецка.

По предварительным оценкам, спектакли смогут посетить более 7 тыс. зрителей в регионах России. Это социальный проект компании: билеты на театральный фестиваль бесплатные, они будут распространяться по культурным, социальным и образовательным учреждениям и ведомствам, среди представителей театральной городской среды и сотрудников промышленных предприятий, часть билетов разыграют в СМИ и социальных сетях.

Для нас важно, чтобы жизнь в регионах присутствия компании была не только максимально комфортна, но и насыщенна и многообразна, чтобы развивались культура и искусство. Большинство жителей не имеют возможности побывать в столичных театрах, познакомиться с современными постановками признанных мастеров. Уверены, что проект будет востребован и по достоинству оценен в регионах, — отметила заместитель генерального директора РУСАЛа Вера Курочкина.

«РУСАЛ ФестивAL #Театр» является частью большой совместной программы Школы-студии МХАТ и Фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело», которая реализуется уже более 10 лет. Отдельным направлением этой программы является проект «Молодой МХАТ — России», в рамках которого будущие артисты демонстрируют результаты своей работы в городах России. До 2017 года молодой МХАТ побывал в Краснодаре, Нижнем Новгороде, Абакане, Иркутске и Красноярске. В текущем году к этому списку прибавилось еще восемь городов в рамках сотрудничества с «РУСАЛ ФестивAL #Театр».

Для ребят огромная удача быть частью проекта. Ничто так не питает будущего артиста, как впечатления. Возможность увидеть страну, разных людей, её населяющих, попробовать свои силы на больших сценах — всё это обеспечивает нашим студентам первую прививку успехом, без которой не состояться успеху большому, — прокомментировал ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.

Подробная информация о проекте на сайте www.rusalfestival.ru и на страницах в соцсетях www.facebook.com/rusalfestival и www.vk.com/rusal_festival.

Информация о Школе-студии МХАТ

Школа-студия МХАТ открылась при Московском художественном театре в 1943 году. Инициатором её создания был Владимир Иванович Немирович-Данченко, один из основателей Московского художественного театра. Основой преподавания актёрского мастерства стала система Станиславского, нацеленная на воспитание в актёре острейшего чувства живой жизни на сцене, правды органической игры и одухотворенного мастерства. Прочность унаследованной культуры была и остается одной из примет выпускников Школы-студии МХАТ.

Среди её воспитанников — Олег Ефремов, Олег Табаков, Лев Дуров, Татьяна Доронина, Леонид Броневой, Олег Басилашвили, Михаил Козаков, Владимир Высоцкий, Вера Алентова, Николай Караченцев, Игорь Золотовицкий, Владимир Машков, Евгений Миронов, Андрей Панин, Сергей Безруков и многие-многие другие.

По информации пресс-службы РУСАЛа