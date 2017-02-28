У новокузнечан появился шанс доказать ветеранам, что они помнят о Победе, не только с помощью наклеек на машины.

В городе родилась идея сделать к 400-летию Новокузнецка «Ветеранский дворик». Там пожилые люди смогут заниматься физкультурой и отдыхать. Она представит собой площадку со специальными снарядами для восстановления и реабилитации ветеранов, а также скамейками. Проект разработали в Центре социального обслуживания населения Куйбышевского района.

Дворик планируют открыть к 9 мая 2018 года на Мичурина, 22. Чтобы успеть к этому времени, организаторам нужна помощь спонсоров и посильный вклад горожан.

«Может, кто-то захочет помочь закатать асфальт или приобрести скамейку. Мы рады любой помощи! Давайте вместе делом скажем „Спасибо деду за победу!“», — цитирует Novokuznetsk.su директора Центра Алину Филиппову.

Желающие принять участие могут позвонить по телефону 8−951−615−40−74 или узнать всё необходимое в официальной группе во «ВКонтакте».