У новокузнечан появился шанс доказать ветеранам, что они помнят о Победе, не только с помощью наклеек на машины.
В городе родилась идея сделать к 400-летию Новокузнецка «Ветеранский дворик». Там пожилые люди смогут заниматься физкультурой и отдыхать. Она представит собой площадку со специальными снарядами для восстановления и реабилитации ветеранов, а также скамейками. Проект разработали в Центре социального обслуживания населения Куйбышевского района.
Дворик планируют открыть к 9 мая 2018 года на Мичурина, 22. Чтобы успеть к этому времени, организаторам нужна помощь спонсоров и посильный вклад горожан.
«Может, кто-то захочет помочь закатать асфальт или приобрести скамейку. Мы рады любой помощи! Давайте вместе делом скажем „Спасибо деду за победу!“», — цитирует Novokuznetsk.su директора Центра Алину Филиппову.
Желающие принять участие могут позвонить по телефону 8−951−615−40−74 или узнать всё необходимое в официальной группе во «ВКонтакте».
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Это же все унизительно.Для чего все это?Если кто и остался из ветеранов,то это это уж точно не для них.
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Это же все унизительно.Для чего все это?Если кто и остался из ветеранов,то это это уж точно не для них.
Как действие со стороны тех,кто хочет с этого получить свои какие-то дивиденды,то да....омерзительно.
Как действие со стороны тех,кто хочет с этого получить свои какие-то дивиденды,то да....омерзительно.
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Ну ...очевидно,есть с кого пример брать.
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