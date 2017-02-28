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В Новосибирске резко испортится погода

Новокузнечане смогут делом отблагодарить ветеранов за победу

Сегодня 14:17
338
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Novokuznetsk.su

У новокузнечан появился шанс доказать ветеранам, что они помнят о Победе, не только с помощью наклеек на машины.

В городе родилась идея сделать к 400-летию Новокузнецка «Ветеранский дворик». Там пожилые люди смогут заниматься физкультурой и отдыхать. Она представит собой площадку со специальными снарядами для восстановления и реабилитации ветеранов, а также скамейками. Проект разработали в Центре социального обслуживания населения Куйбышевского района.

Дворик планируют открыть к 9 мая 2018 года на Мичурина, 22. Чтобы успеть к этому времени, организаторам нужна помощь спонсоров и посильный вклад горожан.

«Может, кто-то захочет помочь закатать асфальт или приобрести скамейку. Мы рады любой помощи! Давайте вместе делом скажем „Спасибо деду за победу!“», — цитирует Novokuznetsk.su директора Центра Алину Филиппову.

Желающие принять участие могут позвонить по телефону 8−951−615−40−74 или узнать всё необходимое в официальной группе во «ВКонтакте».

Комментарии 10
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ххх
3 0
Мой дед пошел на войну в 18 лет, в 1941-м. Ему бы сейчас было 94. Умер 17 лет назад.
ответить
аватар
чс
10 3
Этим ветеранам сейчас минимум 90 лет, какие там физкультуры со снарядами?! И ветераны со всего города будут сьезжаться на этот заасфальтированный пятачок на Мичурина чтобы на лавочке посидеть?! Эта Алина с детства об лавочку ударенная?
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аватар
1
6 3
Это лет 40 назад нужно было сделать, сейчас не актуально. Из квартиры большинству тяжко выходить.
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аватар
Читатель
7 0
Судя по фотографиям этой Алины Вконтакте, она сама может закатать эту площадку в асфальт, не бедна дамочка. А то выдвинула тупую идею, оплатите, а меня потом похвалят, какая молодец
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аватар
ветеран
0 0
это вам не с картинками один раз в году пройтись по улице.тут делом надо заниматься.желающих мало.это занятие не для благодарных потомков.
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аватар
епт
1 3
Предполагается что люди под 100 лет будут, просто должны, на этом пятачке тягать специальные снаряды? для восстановления и реабилитации? В этом собесе у кого то похоронный бизнес есть и решили доходную точку себе организовать? Похоронные агенты будут в машинах дежурить или будки им по периметру пятачка расставят, за счет спонсоров?
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аватар
местный-2
0 3
"«Может, кто-то захочет помочь закатать асфальт или приобрести скамейку. Мы рады любой помощи!"
_________
Это же все унизительно.Для чего все это?Если кто и остался из ветеранов,то это это уж точно не для них.
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аватар
*
0 2
"«Может, кто-то захочет помочь закатать асфальт или приобрести скамейку. Мы рады любой помощи!"
_________
Это же все унизительно.Для чего все это?Если кто и остался из ветеранов,то это это уж точно не для них.
Не унизительно, омерзительно. Омерзительные людишки в управлении Куйбышевского района.
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аватар
местный-2
2 0
Не унизительно, омерзительно. Омерзительные людишки в управлении Куйбышевского района.
Страна,победившая в этой войне....и что в итоге?Поэтому унизительно.
Как действие со стороны тех,кто хочет с этого получить свои какие-то дивиденды,то да....омерзительно.
ответить
аватар
местный-2
0 0
Страна,победившая в этой войне....и что в итоге?Поэтому унизительно.
Как действие со стороны тех,кто хочет с этого получить свои какие-то дивиденды,то да....омерзительно.
"Омерзительные людишки в управлении"
________
Ну ...очевидно,есть с кого пример брать.
"МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагается утвердить в качестве государственного гимна России имперский "Боже, Царя храни!", следует из базы документов нижней палаты парламента."
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