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В Новосибирске резко испортится погода

Россияне смогут заработать на продаже мусора

Сегодня 14:24
686
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
dolmedia.ru

Это станет возможным, если в России примут поправки к законодательству об отходах.

Документ, подготовленный Минстроем, предусматривает льготный тариф за раздельный сбор мусора и позволяет домохозяйствам продавать вторсырьё переработчикам. Об этом пишет «Коммерсант».

Если граждане только собирают раздельные отходы, им будет предложен пониженный тариф на услугу по обращению с отходами. Кроме того, домохозяйства смогут напрямую заключать договоры с транспортировщиками и переработчиками для продажи вторсырья. Получать лицензию для этого не нужно.

Правительство уже одобрило законопроект Минстроя. На следующей неделе его направят на рассмотрение в Госдуму.

Комментарии 3
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Вася
13 1
ДАвно пора как минимум освободить жителей от оплаты тарифа на вывоз мусора т.к. мусоропереработка - это офигенно прибыльный бизнес, а ту мало того что прибыль за пер работку так еще и тариф жители оплачивают
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гоги
6 0
А стоимость Мусора от звания зависит?
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Я так кумекаю:
0 0
Пока у руля страны и на местах находятся приспособившиеся "альтруисты" - толку не жди.
Всем всё по ... ! Хотя народ любят все - ой как !
Не конкретного, конечно, человека, а в целом - народ любИм !
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