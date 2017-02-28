Это станет возможным, если в России примут поправки к законодательству об отходах.
Документ, подготовленный Минстроем, предусматривает льготный тариф за раздельный сбор мусора и позволяет домохозяйствам продавать вторсырьё переработчикам. Об этом пишет «Коммерсант».
Если граждане только собирают раздельные отходы, им будет предложен пониженный тариф на услугу по обращению с отходами. Кроме того, домохозяйства смогут напрямую заключать договоры с транспортировщиками и переработчиками для продажи вторсырья. Получать лицензию для этого не нужно.
Правительство уже одобрило законопроект Минстроя. На следующей неделе его направят на рассмотрение в Госдуму.
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Всем всё по ... ! Хотя народ любят все - ой как !
Не конкретного, конечно, человека, а в целом - народ любИм !