Новокузнечане жалуются на водителей, оставляющих свои машины на зелёной зоне во дворе.

«Вот так паркуются у нас во дворе дома. Хотели пожаловаться и сообщили в ГИБДД, но там нам ответили, что они газонами не занимаются. Как найти на таких водителей управу?» — написала в редакцию ВашГород.ру новокузнечанка.