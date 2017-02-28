Новокузнечане ищут управу на нерадивых водителей
Сегодня 14:40
765
Новокузнечане жалуются на водителей, оставляющих свои машины на зелёной зоне во дворе.
«Вот так паркуются у нас во дворе дома. Хотели пожаловаться и сообщили в ГИБДД, но там нам ответили, что они газонами не занимаются. Как найти на таких водителей управу?» — написала в редакцию ВашГород.ру новокузнечанка.
По словам женщины, нерадивый автомобилист паркуется во дворе на Кирова, 47.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.
давеча как ,выкладывали фото как у ОП в Новобайдаевке устроили парковку, так после публикации участковый бегал весь в мыле по хозяевам авто, протоколы составлял.
Люди портят газоны, а обвиняют стоящие на месте автомобили. Это так "по человечески"!
Люди портят газоны, а обвиняют стоящие на месте автомобили. Это так "по человечески"!