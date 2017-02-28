Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
В Новосибирске резко испортится погода

Новокузнечане ищут управу на нерадивых водителей

Сегодня 14:40
765
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
читатели ВашГород.ру

Новокузнечане жалуются на водителей, оставляющих свои машины на зелёной зоне во дворе.

«Вот так паркуются у нас во дворе дома. Хотели пожаловаться и сообщили в ГИБДД, но там нам ответили, что они газонами не занимаются. Как найти на таких водителей управу?» — написала в редакцию ВашГород.ру новокузнечанка.

По словам женщины, нерадивый автомобилист паркуется во дворе на Кирова, 47.

Комментарии 15
Добавить комментарий
аватар
Новобайдаевка
16 0
пишите жалобы на сайт УВД, прикладывайте фото.
давеча как ,выкладывали фото как у ОП в Новобайдаевке устроили парковку, так после публикации участковый бегал весь в мыле по хозяевам авто, протоколы составлял.
ответить
аватар
Вася
2 40
курица-наседка, вместо того что бы дома сидеть с балкона кукарекать - на работу иди !!!
ответить
аватар
Андрей
7 5
Бензин опять подскочил 33.65 s***и,скоро такие во всех дворах стоять будут
ответить
аватар
Андрей
1 1
Бензин опять подскочил 33.65 s***и,скоро такие во всех дворах стоять будут
35.65 блин
ответить
аватар
Так вам и надо
24 6
Ха ха ха, так вам и надо водятлы)
ответить
аватар
Хапаразигастус
10 0
Семечки! Килограмм пять. Голуби своё дело знают :)
ответить
аватар
Дмитрий
2 11
Топор в капот упырю!
Только вы топористы сразу адреса свои пишите, чтобы ответочку получить.
ответить
аватар
Дмитрий
3 28
По логике, раз авто стоят на газоне нельзя, то и вы пешеходы по газонам не ходите, ведь вы гораздо сильнее портите газоны ходя по ним взад-вперёд, нежели авто которое просто стоит на одном месте! Также когда идете на пляж не ищите место на траве, а ложитесь на камни у воды, чтобы не портить газоны. Выезжая на шашлыки забудьте о зелёных местах, жарьте их у самой дороги чтобы не портить траву, газоны и т.д.

Люди портят газоны, а обвиняют стоящие на месте автомобили. Это так "по человечески"!
ответить
аватар
Дмитрий
2 11
А по сути люди в большинстве своём это кончиное быдло, которое может только гундеть и из подтишка гадить и портить чужое имущество, а ответить за это уже все боятся и не считают нужным, потому что считают себя абсолютно правами. А я считаю, что буду абсолютно прав лишать не то что здоровья, а даже жизни каждого такого нелюдя. С волками жить по волчьи выть, как говорится.
ответить
аватар
Блашик
5 1
А по сути люди в большинстве своём это кончиное быдло, которое может только гундеть и из подтишка гадить и портить чужое имущество, а ответить за это уже все боятся и не считают нужным, потому что считают себя абсолютно правами. А я считаю, что буду абсолютно прав лишать не то что здоровья, а даже жизни каждого такого нелюдя. С волками жить по волчьи выть, как говорится.
Петух в своем курятнике порядки наводи,а к людям не лезь
ответить
аватар
Блашик
6 3
По логике, раз авто стоят на газоне нельзя, то и вы пешеходы по газонам не ходите, ведь вы гораздо сильнее портите газоны ходя по ним взад-вперёд, нежели авто которое просто стоит на одном месте! Также когда идете на пляж не ищите место на траве, а ложитесь на камни у воды, чтобы не портить газоны. Выезжая на шашлыки забудьте о зелёных местах, жарьте их у самой дороги чтобы не портить траву, газоны и т.д.

Люди портят газоны, а обвиняют стоящие на месте автомобили. Это так "по человечески"!
Дурачок,речь в статье идет про автомобиль,а не про вертолет.
ответить
аватар
Дмитрий
0 4
Петух в своем курятнике порядки наводи,а к людям не лезь
Именно поэтому к тебе и не обращался)))
ответить
аватар
топорист
3 0
Только вы топористы сразу адреса свои пишите, чтобы ответочку получить.
У тебя ответочка ещё не выросла,девочка дима.
ответить
аватар
Читатель
7 0
Этим занимается комиссии при администрации, находятся металлургов 44. Парковка на газоне сначало предупреждение, потом штраф. Иногда они рейды с ГИБДД проводят. Водитель на фото ,конечно обнаглел. Мы у себя во дворе перед домом часть газона щебнем отсыпали, так что часть газона детям , часть машинам. Все довольны. Был во дворе рейд по парковке, сказали так можно делать. А если трава растет, то это уже газон, поэтому штраф. Может вам жильцам во дворе тоже часть отсыпать, часть под газоны оставить. Всем будет хорошо. Возможно просто не хватает места во дворе. Рядом же приставы, возле них всегда много машин, проехать вообще тяжело. Вот для своих машин отсыпали бы, да цепочку повесили с замочком на въезд на свою дворовую парковку. А так кричать не рационально.
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ