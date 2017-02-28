СГК готова вложить около пяти миллиардов рублей в проект замещения Центральной ТЭЦ в Новокузнецке при гарантии возврата инвестиций. Об этом накануне в ходе круглого стола на форуме «Уголь России и Майнинг» рассказал заместитель директора Кузбасского филиала Сибирской генерирующей компании Юрий Грецингер.

По его словам, специалисты компании сегодня ведут переговоры с властями по проекту замещения Центральной ТЭЦ мощностями Кузнецкой ТЭЦ.

«Сегодня мы ведём переговоры, и, думаю, этот проект осуществим. У нас есть такая возможность заместить мощности Центральной ТЭЦ. Есть, конечно, в этом вопросе технологические сложности, но мы настроены их решить», — заявил Юрий Грецингер.

Кроме того, это позволит организовать циркуляцию в летний период в квартирах жителей двух районов Новокузнецка. По предварительным оценкам, проект обойдётся в 5 млрд рублей.

Конкретных сроков реализации заместитель директора кузбасского филиала СГК пока назвать не смог. Главным препятствием, как не раз уже подчеркивали в СГК, является система компенсации выпадающих доходов (КВД) ресурсоснабжающим организациям со стороны бюджета. В условиях, когда городская казна только накапливает долги перед предприятиями СГК и нет гарантий возврата инвестиций, желающих вложиться в развитие теплосетевой инфраструктуры и теплоисточников Новокузнецка нет. Пример банкротства Центральной ТЭЦ и ССК лишнее тому подтверждение.

Юрий Грецингер также рассказал, что уже в этом году в Новокузнецке начнётся реализация другого высокозатратного проекта по замещению Байдаевской и Зыряновской котельных в Орджоникидзевском районе. Его стоимость Юрий Грецингер оценил в 700 млн рублей. Это позволит значительно улучшить экологию в микрорайоне, а также увеличить качество и надёжность теплоснабжения 25 тысяч потребителей.