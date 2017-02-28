Сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей.

Мужчина решил приобрести билеты на самолёт для своей семьи по маршруту «Новосибирск — Москва — Сочи». Для этого он воспользовался интернет-сайтом.

Однако покупка обернулась неприятными последствиями. Житель Новокузнецка столкнулся с мошенниками. После заполнения всех необходимых форм на сайте мужчина дважды одобрил платежи на суммы более 50 тысяч рублей.

Последний платёж новокузнечанин осуществить не смог, так как от сайта не поступил код подтверждения. Попытка связаться с администратором ресурса оказалась безуспешной. Электронные билеты покупатель не получил, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

Потерпевший обратился в полицию. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Его расследованием занимаются сотрудники уголовного розыска.

Полицейские призывают кузбассовцев совершать покупки только на проверенных сайтах. Если же вы стали жертвой мошенников по продаже авиабилетов, незамедлительно обращайтесь в полицию. Для этого нужно предоставить все свидетельства незаконного снятия средств: платёжную квитанцию, электронный билет, переписку (если она есть) и так далее. Если возможно, обратитесь к представителям платёжной системы, которую вы использовали, с просьбой об отмене транзакции.