ВашГород.ру предлагает узнать, как вернуть часть денег налоговым вычетом.

Что вообще за налоговый вычет?

Говоря на юридическом языке, это сумма, уменьшающая размер дохода, с которого взимается налог. А если сформулировать попроще, вычетом вам вернут деньги, которые вы переплатили подоходным налогом (13%) в силу тех или иных обстоятельств.

А зачем государству возвращать мне деньги? Они же делают это в ущерб себе!

Вычет — это своеобразный бонус от государства добросовестным налогоплательщикам.

Давайте рассмотрим на примере, как это происходит. Иван Петрович купил квартиру и отдал за неё часть дохода. В то же время он исправно платил НДФЛ. Государство вернёт ему 13% от денег, потраченных на новое жильё, но не более 260 000 рублей.

Или так. Ирина работает менеджером и получает в месяц 30 000 рублей. За год она заработал 360 000 рублей, из которых 13%, 46 800, отдала государству в качестве НДФЛ. Также она вылечила все зубы в стоматологии, за что отдала 60 000 рублей.

После подачи заявления налоговая вычтет эту сумму за лечение из дохода Ирины за год (360 000 — 60 000= 300 000) и пересчитает её НДФЛ (300 000*0,13=39 000). Выходит 39 000 рублей, которые она должна была отдать как НДФЛ, а не 46 800 рублей. Ирине вернут переплату — 7 800 рублей.

Мне нравится. Как узнать, могу ли я получить вычет?

Вычет положен гражданам России, которые получают белую зарплату или занимаются предпринимательством по общей системе налогообложения и платят подоходный налог.

Если вы относитесь к этим категориям, то можете претендовать на:

Стандартный вычет — если у вас есть особый статус или госнаграды (положен вычет размером 500 рублей в месяц), несовершеннолетний ребёнок (1 400 рублей в месяц), более трёх детей в семье (3 000 рублей в месяц), дети-инвалиды до 24 лет (3 000 рублей). Сюда же относятся те, кто перенёс лучевую болезнь или другие недуги от катастрофы на Чернобыле, ветераны Великой Отечественной войны и прочие льготники (3 000 рублей).

Социальный вычет — если вы занимаетесь благотворительностью, платили за обучение детей или учились сами, лечились и покупали дорогие лекарства. Также этот вид положен тем, кто захочет вернуть деньги, которые уплатил за свой счёт за накопительную часть трудовой пенсии и за пенсионные взносы по договору с негосударственными фондами и страховщиками.

Имущественный вычет — если вы покупали недвижимость, продавали имущество, строили жильё или приобретали для этого участок, брали ипотеку, а также если у вас выкупали имущество для государственных или муниципальных целей.

Профессиональный вычет — если вы работаете как частный предприниматель, выполняете заказы адвоката, нотариуса и так далее или по гражданско-правовому договору. Также это касается авторов книг, фильмов, музыкальных произведений, изобретателей в области промышленности, техники.

Инвестиционный вычет — если вы получали прибыль от торговли ценными бумагами или вкладывали деньги на индивидуальный инвестиционный счёт.

Я оплачивала лечение маме в клинике. Я могу получить социальный вычет?

Да. Соцвычет дают за оплату лечения или медикаментов не только для себя, но для родителей, супруга, детей до 18 лет. Помимо этого, его можно получить за оплату ДМС для этих же категорий.

Это же касается возврата налога за обучение. Он действителен, если вы оплачивали учёбу, курсы, детсад и так далее для своих детей до 24 лет, опекаемых до 18 лет, бывших опекаемых до 24 лет, брата и сестры до 24 лет.

Хорошая штука этот налоговый вычет! Так можно вернуть хоть сколько денег?

Нет. Есть суммы, после которых взять компенсацию не получится. Например, в вычетах на образование это до 120 000 рублей за себя, но не более 50 000 рублей за каждого из детей, братьев, сестёр. В лечении это обычно до 120 000 рублей, но в случае дорогостоящих процедур сумма не ограничена.

Имущественный вычет не получится сделать, если вы купили недвижимость на сумму более 2 миллионов рублей или заплатили проценты по ипотеке на сумму более 3 миллионов рублей.

Эх, а я платил за обучение год назад. Вот если бы знал тогда, то вернул бы свои деньги…

Если документы сохранились, вы всё ещё можете сделать вычет. Его оформляют за расходы, которые понесли за последние три года.

Я решилась, подам на вычет. Куда обращаться?

Зависит от вычета. Стандартные вычеты обычно предоставляются на работе. Для этого в начале каждого календарного года надо писать заявление в бухгалтерию. Если по каким-то причинам наниматель не предоставляет вычет, придётся самим по окончании года подавать декларацию по форме 3-НДФЛ, справку 2-НДФЛ с места работы и другие документы.

В некоторых случаях к начальству можно обратиться по поводу профессионального вычета.

Остальные вычеты обычно оформляют в налоговой по месту жительства. Для них также нужна декларация 3-НДФЛ и справка по месту работы о налогах за соответствующий год по форме 2-НДФЛ. Важно: последняя не нужна для имущественного вычета по факту продажи, инвестиционного и профессионального вычета (если вы подаёте его сами).

Как заполнять декларацию о доходах, смотрите на портале налоговой. Какие ещё нужны документы, узнавайте на сайте ФНС в разделе необходимого вычета.

А через сколько после подачи заявления я получу свои деньги?

Через месяц после того, как налоговая примет решение по заявлению. На рассмотрение декларации уходит до трёх месяцев.