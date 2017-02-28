Минздрав разработал законопроект, направленный на профилактику дефицита йода у россиян.

Недостаток этого микроэлемента в организме человека приводит к тяжёлым последствиям. Ежегодно в специализированной эндокринологической помощи нуждаются более 1,5 миллиона взрослых и 650 тысяч детей с заболеваниями щитовидной железы.

Законопроект Минздрава предусматривает йодирование всей поваренной соли в стране. Её использование будет обязательным в детских, медицинских и спортивных учреждениях, сообщают «Вести».

При этом обычная, каменная соль, также останется на прилавках магазинов.