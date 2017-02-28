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Россиян защитят от болезней щитовидной железы

Сегодня 16:11
530
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
prwestglobal.com

Минздрав разработал законопроект, направленный на профилактику дефицита йода у россиян.

Недостаток этого микроэлемента в организме человека приводит к тяжёлым последствиям. Ежегодно в специализированной эндокринологической помощи нуждаются более 1,5 миллиона взрослых и 650 тысяч детей с заболеваниями щитовидной железы.

Законопроект Минздрава предусматривает йодирование всей поваренной соли в стране. Её использование будет обязательным в детских, медицинских и спортивных учреждениях, сообщают «Вести».

При этом обычная, каменная соль, также останется на прилавках магазинов.

Комментарии 4
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1
6 0
Пойду, бутылек йода накачу, организму на месяц хватит микроэлемента?
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Straifi 19
13 0
"Законопроект Минздрава предусматривает йодирование всей поваренной соли в стране"

Между прочим заболевания щитовидной железы возникают не только от недостатка йода, но и от переизбытка. И йод таким людям вообще противопоказан! Поэтому в обязательном порядке применять йодированную соль нельзя.
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)))
5 0
Законопроект Минздрава предусматривает йодирование всей поваренной соли в стране.
При этом обычная, каменная соль, также останется на прилавках магазинов.
____
Какая противоречивая Ольга. )
Или это для завязки интриги?
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Марыся
9 0
медики видимо липовые, с купленным дипломом Болезнь щитовидной железы это не от недостатка( избытка ) йода в организме, а это нарушение общего баланса в организме,
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