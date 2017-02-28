Минздрав разработал законопроект, направленный на профилактику дефицита йода у россиян.
Недостаток этого микроэлемента в организме человека приводит к тяжёлым последствиям. Ежегодно в специализированной эндокринологической помощи нуждаются более 1,5 миллиона взрослых и 650 тысяч детей с заболеваниями щитовидной железы.
Законопроект Минздрава предусматривает йодирование всей поваренной соли в стране. Её использование будет обязательным в детских, медицинских и спортивных учреждениях, сообщают «Вести».
При этом обычная, каменная соль, также останется на прилавках магазинов.
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Между прочим заболевания щитовидной железы возникают не только от недостатка йода, но и от переизбытка. И йод таким людям вообще противопоказан! Поэтому в обязательном порядке применять йодированную соль нельзя.
При этом обычная, каменная соль, также останется на прилавках магазинов.
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Какая противоречивая Ольга. )
Или это для завязки интриги?