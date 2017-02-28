Владимир Путин рассказал, что будет, если между США и Россией вспыхнет война.
Президент высказался об этом в ходе интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну. Анонс программы опубликовали на канале Showtime. Кадры обещают зрителям беседу с «самым неоднозначным, сильным, влиятельным и опасным человеком в мире».
В отрывке Стоун спрашивает, что было бы, если между Штатами и Россией возникнет открытое противостояние.
«Я думаю, этого (войны — прим.ред.) никто не пережил бы», — ответил Путин.
Тем не менее наш президент надеется на хорошие отношение с Америкой.
«Надежда всегда есть, пока нас не понесут в белых тапках на кладбище», — с улыбкой говорит он.
Судя по вырезкам, представленным в анонсе, гость из Америки расспросил Владимира Путина о предстоящих выборах в России, о Крыме, любимых занятиях президента и другом. Режиссёр не обошёл вниманием и то, что прибыл в Россию для интервью в канун столетия Октябрьской революции.
Интервью покажут на Showtime 4 дня подряд, с 12 по 15 июня.
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Самое смешное....все прекрасно понимают что войны с НАТО просто физически не может быть....потому что это будет взаимное уничтожение как минимум...но тем не менее из каждого утюга эту ахинею несут науськивая народ...
Правильно,пусть быдло типа Митрича ненавидит США,а не Путю и его воровскую компашку....
Это чтобы отвлечь...например от растущих цен на бензин...
Самое смешное....все прекрасно понимают что войны с НАТО просто физически не может быть....потому что это будет взаимное уничтожение как минимум...но тем не менее из каждого утюга эту ахинею несут науськивая народ...
Правильно,пусть быдло типа Митрича ненавидит США,а не Путю и его воровскую компашку....
Они с этой внешней политикой совсем "нюх потеряли".
Всю нехилооплачиваемую думу можно переводить оптом в Министерство иностранных дел, а Путину его возглавить.
Они с этой внешней политикой совсем "нюх потеряли".
Всю нехилооплачиваемую думу можно переводить оптом в Министерство иностранных дел, а Путину его возглавить.
Это чтобы отвлечь...например от растущих цен на бензин...
Самое смешное....все прекрасно понимают что войны с НАТО просто физически не может быть....потому что это будет взаимное уничтожение как минимум...но тем не менее из каждого утюга эту ахинею несут науськивая народ...
Правильно,пусть быдло типа Митрича ненавидит США,а не Путю и его воровскую компашку....