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Путин высказался о войне России с США

Сегодня 16:20
742
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Ednist.info

Владимир Путин рассказал, что будет, если между США и Россией вспыхнет война.

Президент высказался об этом в ходе интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну. Анонс программы опубликовали на канале Showtime. Кадры обещают зрителям беседу с «самым неоднозначным, сильным, влиятельным и опасным человеком в мире».

В отрывке Стоун спрашивает, что было бы, если между Штатами и Россией возникнет открытое противостояние.

«Я думаю, этого (войны — прим.ред.) никто не пережил бы», — ответил Путин.

Тем не менее наш президент надеется на хорошие отношение с Америкой.

«Надежда всегда есть, пока нас не понесут в белых тапках на кладбище», — с улыбкой говорит он.

Судя по вырезкам, представленным в анонсе, гость из Америки расспросил Владимира Путина о предстоящих выборах в России, о Крыме, любимых занятиях президента и другом. Режиссёр не обошёл вниманием и то, что прибыл в Россию для интервью в канун столетия Октябрьской революции.

Интервью покажут на Showtime 4 дня подряд, с 12 по 15 июня.

Комментарии 11
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1
28 13
Ну че холопы. Царь опять пугает. Враги кругом. Спакойненько принимаем повышение цен на все. А то Обама придет.
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алекс
35 14
Так а они кругом, зря что ли на восток расширялись, иди читай труды Бжезинского сынок чубатый)
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Дон Хенаро 42549
25 17
Ну че холопы. Царь опять пугает. Враги кругом. Спакойненько принимаем повышение цен на все. А то Обама придет.
Это чтобы отвлечь...например от растущих цен на бензин...
Самое смешное....все прекрасно понимают что войны с НАТО просто физически не может быть....потому что это будет взаимное уничтожение как минимум...но тем не менее из каждого утюга эту ахинею несут науськивая народ...

Правильно,пусть быдло типа Митрича ненавидит США,а не Путю и его воровскую компашку....
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*
12 7
Так а они кругом, зря что ли на восток расширялись, иди читай труды Бжезинского сынок чубатый)
Можно подумать, кроме востока они никуда не расширяются. У них базы уже повсюду, а у нашей страны завышенная самооценка, если она думает, что США прям все свои шаги делают ради нее и думают только о ней родимой )) Да большинство граждан США даже не знают, где она находится, их больше мексиканцы волнуют, от которых уже не знают, куда деваться. Даже стену начали строить, которая пока не помогает. В империи зла как медом намазано ))
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-
13 0
Дон Хенаро:
Это чтобы отвлечь...например от растущих цен на бензин...
Самое смешное....все прекрасно понимают что войны с НАТО просто физически не может быть....потому что это будет взаимное уничтожение как минимум...но тем не менее из каждого утюга эту ахинею несут науськивая народ...

Правильно,пусть быдло типа Митрича ненавидит США,а не Путю и его воровскую компашку....
Компашка то одна и хлебает из одного корыта. Дурашка.
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Недимон
20 0
Вчера по 2-му каналу Жирик взболтнул, что "вся Россия работает за 50 тасяч" рублей.
Они с этой внешней политикой совсем "нюх потеряли".
Всю нехилооплачиваемую думу можно переводить оптом в Министерство иностранных дел, а Путину его возглавить.
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*
8 0
И да, еще, какая война может быть, когда все детки нашего бомонда и политиков в этих же США и живут, своих что ли бомбить станут? )))
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Венz
2 0
Вчера по 2-му каналу Жирик взболтнул, что "вся Россия работает за 50 тасяч" рублей.
Они с этой внешней политикой совсем "нюх потеряли".
Всю нехилооплачиваемую думу можно переводить оптом в Министерство иностранных дел, а Путину его возглавить.
Да он уже старенький, какой-нибудь сосудик перемкнуло, он и кукарекнул!
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гоги
0 0
И что это чмо ботоксное пнётся на америкосов аки жаба на бугая?
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алекс
1 0
Дон Хенаро:
Это чтобы отвлечь...например от растущих цен на бензин...
Самое смешное....все прекрасно понимают что войны с НАТО просто физически не может быть....потому что это будет взаимное уничтожение как минимум...но тем не менее из каждого утюга эту ахинею несут науськивая народ...

Правильно,пусть быдло типа Митрича ненавидит США,а не Путю и его воровскую компашку....
Ты в америкосию собрался? Вот и езжай туда. Скажи здесь всем за что русским надо любить США? Не быдло ты наше продажное.
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