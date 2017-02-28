Владимир Путин рассказал, что будет, если между США и Россией вспыхнет война.

Президент высказался об этом в ходе интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну. Анонс программы опубликовали на канале Showtime. Кадры обещают зрителям беседу с «самым неоднозначным, сильным, влиятельным и опасным человеком в мире».

В отрывке Стоун спрашивает, что было бы, если между Штатами и Россией возникнет открытое противостояние.

«Я думаю, этого (войны — прим.ред.) никто не пережил бы», — ответил Путин.

Тем не менее наш президент надеется на хорошие отношение с Америкой.

«Надежда всегда есть, пока нас не понесут в белых тапках на кладбище», — с улыбкой говорит он.

Судя по вырезкам, представленным в анонсе, гость из Америки расспросил Владимира Путина о предстоящих выборах в России, о Крыме, любимых занятиях президента и другом. Режиссёр не обошёл вниманием и то, что прибыл в Россию для интервью в канун столетия Октябрьской революции.

Интервью покажут на Showtime 4 дня подряд, с 12 по 15 июня.