В Новокузнецке на важном участке дороги поменяли движение
Сегодня 16:35
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На Запсибе снова изменения в правилах дорожного движения.
Из-за «Угля и Майнинга» в городе уже второй день пробки, и в ГИБДД по Новокузнецку изменили схему движения. На участке от поворота на Рынок на Садовой до пересечения Моховой и Тореза введут одностороннее движение.
Водителям лучше выбирать другую дорогу. Чтобы добраться с Запсиба в Центральный район, можно поехать через Ильинское шоссе, пишет Novokuznetsk.su.
Помимо этого, в городе сейчас перекрыто Пойменное шоссе и Промстроевская.
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