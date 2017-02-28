На Запсибе снова изменения в правилах дорожного движения.

Из-за «Угля и Майнинга» в городе уже второй день пробки, и в ГИБДД по Новокузнецку изменили схему движения. На участке от поворота на Рынок на Садовой до пересечения Моховой и Тореза введут одностороннее движение.

Водителям лучше выбирать другую дорогу. Чтобы добраться с Запсиба в Центральный район, можно поехать через Ильинское шоссе, пишет Novokuznetsk.su.

Помимо этого, в городе сейчас перекрыто Пойменное шоссе и Промстроевская.