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В Новосибирске резко испортится погода

В Новокузнецке на важном участке дороги поменяли движение

Сегодня 16:35
845
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

На Запсибе снова изменения в правилах дорожного движения.

Из-за «Угля и Майнинга» в городе уже второй день пробки, и в ГИБДД по Новокузнецку изменили схему движения. На участке от поворота на Рынок на Садовой до пересечения Моховой и Тореза введут одностороннее движение.

Водителям лучше выбирать другую дорогу. Чтобы добраться с Запсиба в Центральный район, можно поехать через Ильинское шоссе, пишет Novokuznetsk.su.

Помимо этого, в городе сейчас перекрыто Пойменное шоссе и Промстроевская.

Комментарии 5
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Vasya
44 0
Идите вы в жо...В том году не было таких проблем. Не догадываетесь почему?!?!?! Пойменное шоссе было открыто, но в этом же году надо было обязательно его перекрывать во время ярмарки. Балбес на балбесе, и балбесом погоняет!!!
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вася
14 0
Идите вы в жо...В том году не было таких проблем. Не догадываетесь почему?!?!?! Пойменное шоссе было открыто, но в этом же году надо было обязательно его перекрывать во время ярмарки. Балбес на балбесе, и балбесом погоняет!!!
Полностью согласен балбесы
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*_________*
18 0
Идите вы в жо...В том году не было таких проблем. Не догадываетесь почему?!?!?! Пойменное шоссе было открыто, но в этом же году надо было обязательно его перекрывать во время ярмарки. Балбес на балбесе, и балбесом погоняет!!!
Ловите оксандру и в дыню ей с разбегу ))))
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....
1 0
Такси опять обгадились!!! Особенно Новокузнецкое 061!!! Люди ни туда ни оттуда уехать не могут!!!
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Саня
1 0
Полностью согласен балбесы
Нет.это не балбесы.это долбоеbы!и они везде!
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