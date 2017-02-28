А также самокат, фирменные футболки и другие призы.
12 июня в Кемерове состоится спортивно-массовое мероприятие «Весёлый город — весёлое детство», посвящённое Дню города. На площади Драматического театра будут работать несколько спортивно-развлекательных площадок — «Самый меткий» (шары дартс), «Самый сильный» (перетягивание каната), «Настольный хоккей», «Чемпионат по флорболу», «Кольцеброс» и другие.
На спортивно-развлекательных площадках участники зарабатывают жетоны — «смайлы», которые можно обменять на призы в орготделе.
Желающих попробовать свои силы приглашают к 14:00.
В 18:00 состоится розыгрыш главных призов — велосипеда, самоката, фирменных футболок и других, сообщает пресс-служба управления культуры, спорта и молодёжной политики Кемерова.
Ранее ВашГород.ру рассказывал, какие ещё торжества ждут кемеровчан в День города, и кто из звёзд выступит на площади Советов.
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