Новокузнечане интересуются, когда уберут рекламные конструкции с кольца на Доме быта.

«ВашГород, что там с конструкциями на Доме быта? Помнится мне, их обещали снести. Недавно там проезжал, до сих пор стоят», — написал в редакцию читатель Алексей К.

Напомним, договор с собственником истёк в мае этого года. Но, как выяснилось, у них ещё есть время на демонтаж конструкций.

«14 мая 2017 года закончилось разрешение на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в кольцевой развязке у „Универбыта“. По условиям договора, у собственника конструкций есть месяц на осуществление добровольного демонтажа. И только в случае неисполнения условий договора у администрации города возникает право осуществить демонтажи этих конструкций», — рассказала ВашГород.ру заведующая сектором рекламы и дизайна отдела городского развития Комитета градостроительства и земельных ресурсов Вера Кофанова.

По словам Веры Кофановой, демонтаж «башен» — процедура дорогостоящая. Для этого потребуется специальная техника и люди. Также на время сноса придётся остановить трамваи, отключить электричество и, возможно, перекрыть проезжую часть.

«Но если собственник сам не демонтирует конструкции, город будет изыскивать на это возможности. Как альтернативный вариант, могут быть рассмотрены предложения по модернизации этих конструкций, по изменению внешнего вида, либо по их осовремениванию», — добавила собеседница.

Сейчас уже идут работы по удалению информации с этажерок.

О сносе конструкций в Новокузнецке говорят не первый год. Горожане и ранее жаловались, что громоздкие сооружения портят вид кольца.

Напомним, в 2012 году власти рассказали, что к 400-летию Новокузнецка надеются запустить двухуровневую развязку на Доме быта. Тогда бы и пришлось снести этажерки. Но, видимо, город не получил федеральное финансирование, и о развязке сегодня говорят всё реже.

В 2014 году главный архитектор Вера Тен сообщила, что «башни» на кольце не вошли в утверждённую в схему размещения рекламы в Новокузнецке, так как не соответствовали требованиям безопасности дорожного движения. Власти собирались обращаться в суд с иском о принудительном расторжении договора. Но этажерки так и простояли до 2017 года.

Кстати, одно время «башни» даже выполняли полезную функцию для простых горожан — на них были установлены часы. Но механизм нередко ломался, и в итоге часы убрали.