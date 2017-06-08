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Какая судьба ждёт башни на Доме быта

Сегодня 07:00
1409
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

Новокузнечане интересуются, когда уберут рекламные конструкции с кольца на Доме быта.

«ВашГород, что там с конструкциями на Доме быта? Помнится мне, их обещали снести. Недавно там проезжал, до сих пор стоят», — написал в редакцию читатель Алексей К.

Напомним, договор с собственником истёк в мае этого года. Но, как выяснилось, у них ещё есть время на демонтаж конструкций.

«14 мая 2017 года закончилось разрешение на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в кольцевой развязке у „Универбыта“. По условиям договора, у собственника конструкций есть месяц на осуществление добровольного демонтажа. И только в случае неисполнения условий договора у администрации города возникает право осуществить демонтажи этих конструкций», — рассказала ВашГород.ру заведующая сектором рекламы и дизайна отдела городского развития Комитета градостроительства и земельных ресурсов Вера Кофанова.

По словам Веры Кофановой, демонтаж «башен» — процедура дорогостоящая. Для этого потребуется специальная техника и люди. Также на время сноса придётся остановить трамваи, отключить электричество и, возможно, перекрыть проезжую часть.

«Но если собственник сам не демонтирует конструкции, город будет изыскивать на это возможности. Как альтернативный вариант, могут быть рассмотрены предложения по модернизации этих конструкций, по изменению внешнего вида, либо по их осовремениванию», — добавила собеседница.

Сейчас уже идут работы по удалению информации с этажерок.

О сносе конструкций в Новокузнецке говорят не первый год. Горожане и ранее жаловались, что громоздкие сооружения портят вид кольца.

Напомним, в 2012 году власти рассказали, что к 400-летию Новокузнецка надеются запустить двухуровневую развязку на Доме быта. Тогда бы и пришлось снести этажерки. Но, видимо, город не получил федеральное финансирование, и о развязке сегодня говорят всё реже.

В 2014 году главный архитектор Вера Тен сообщила, что «башни» на кольце не вошли в утверждённую в схему размещения рекламы в Новокузнецке, так как не соответствовали требованиям безопасности дорожного движения. Власти собирались обращаться в суд с иском о принудительном расторжении договора. Но этажерки так и простояли до 2017 года.

Кстати, одно время «башни» даже выполняли полезную функцию для простых горожан — на них были установлены часы. Но механизм нередко ломался, и в итоге часы убрали.

Комментарии 9
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13
1 18
Пусть бы стояли. Не мешают никому, нормально смотрятся, а вот то, что городу за снос платить придётся - вообще не радует. Вроде как все кричат, что бюджета нет.
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TigerShot89 9608
17 1
Пусть бы стояли. Не мешают никому, нормально смотрятся, а вот то, что городу за снос платить придётся - вообще не радует. Вроде как все кричат, что бюджета нет.
Можете поставить у себя под окнами и любоваться каждый день...а в Центре города таких колхозных металлоконструкций не должно быть.
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Чо
21 1
Надо кучу денег чтобы их снести? Не смешите мои тапочки! Отдайте народу металл, в качестве компенсации за снос, он сам его разберет! И не такие конструкции разбирали!
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Венz
10 0
Откажется убирать собственник, - оформить и оспорить право собственности, а потом продать. Пусть новый собственник демонтирует. Там стоимость одного металлолома окупит затраты на демонтаж и вывоз.
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ЯЯ
2 0
Конечно дорого! Нужно остановить движение по кольцу, огородить место разбора, потом распилить башни на части и аккуратно вывести на утилизацию.
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Павел Фомин
6 0
Конечно дорого! Нужно остановить движение по кольцу, огородить место разбора, потом распилить башни на части и аккуратно вывести на утилизацию.
При наличии техники и грамотных монтажников, резчиков и строповщиков, это не великий труд.
Собирали картой, и разбирать по узлам креплений. Ведь ведь элементы конструкций надо подготовить к демонтажу, срезать узлы крепления резаком и сразу вывезти.
Здесь основное время уйдёт именно на подготовительные к демонтажу работы, которые не потребуют даже остановки движения транспорта. Остановить его потребуется лишь на время разборки и отгрузки. Т.е., максимум на смену. При условии работы пары автокранов с расчетным вылетом, нескольких трейлеров под вывоз на место складирования и дальнейшей порезки хоть в лапшу, ну и, повторюсь, грамотных монтажников с резаками, с грамотными ИТР.
А с фундаментами можно работать не торопясь. Эти работы движению не помешают.
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Читатель
4 1
Вы текст читали внимательно?Т.к. демонтаж дешевле, чем модернизация, то откуда такие мысли? "Как альтернативный вариант, могут быть рассмотрены предложения по модернизации этих конструкций,", этой фразой все сказано никто ничего сносить не будет, просто город заберет это место себе, либо в очередной раз перепродаст.
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Павел Фомин
0 0
Вы текст читали внимательно?Т.к. демонтаж дешевле, чем модернизация, то откуда такие мысли? "Как альтернативный вариант, могут быть рассмотрены предложения по модернизации этих конструкций,", этой фразой все сказано никто ничего сносить не будет, просто город заберет это место себе, либо в очередной раз перепродаст.
Под альтернативный вариант можно использовать лишь фундаменты.
Металлоконструкции под повторное использование с изменением потребуют дорогостоящий проект. С фундаментами проще.
Да и, почему то кажется, что на них опять разных баннеров, того и гляди, навешают.
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Я
0 0
А чем это они портят вид города?
Стремные и серые 9-этажки не портят вид города? Может их еще снести?
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