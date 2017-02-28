Новокузнечан зовут встретить День России на танцевальном турнире.

Талантливые горожане сразятся в нескольких стилях: брейк-данс, дэнсхолл и хип-хоп. Уже известно, что своё мастерство новокузнечанам покажут ребята из танцевальных студий Boombox, BeOneDance и Rush Style Breakers. Сопровождать турнир будет музыка от диджеев. Также состоится небольшой граффити-джем.

«Посмотреть турнир смогут все желающие. Также приглашаем тех, кто хочет поучаствовать и показать свои таланты», — рассказал ВашГород.ру организатор Евгений Абрамов.

Мероприятие согласовано с администрацией, уточнил собеседник.

Желающих зовут на Площадь общественных мероприятий на Запсибе 12 июня. В 12.00 начнётся регистрация, в 13.00 — турнир по брейк-дансу, 14.00 — по хип-хопу, в 15.00 — по дэнсхоллу. Другие подробности — в группе во «ВКонтакте».