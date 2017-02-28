Дом — это наше второе «я». Его интерьер может быть лаконичным или избыточным, ярким или скромным — совсем как человек. Если из окна открывается потрясающий вид — стоит его подчеркнуть. Так мы, женщины, подчёркиваем неповторимую красоту наших глаз, крася ресницы.

При «скучных» линиях и неудачных видах из окон выигрышнее смотрится насыщенное оформление интерьера. «Раздвинуть» стены помогут шторы от потолка, смонтированные на потолочные карнизы. А наполнить комнату радостным светом смогут яркие ткани. Все эти не такие уж «хитрые» советы и своё давнее желание сделать достойное текстильное оформление квартиры, загородного дома, офиса как раз сейчас легче всего осуществить. Ведь салон «Декор» на Металлургов, 49, запустил традиционную акцию летних скидок на коллекции качественных красивых тканей, которые до конца июня можно приобрести до 50% дешевле. И не только приобрести — следует шить!

Салон «Декор» известен у нас в городе с 2000 года. Именно тогда была сформирована высококлассная команда профессионалов, где каждый прекрасно знает своё дело и все вместе с воодушевлением и любовью занимаются общим чудесным творчеством. Вот уже 17-й год клиенты «Декора» возвращаются сюда снова и снова, а лучшей рекламы и не придумаешь. Кто хоть раз заказывал здесь текстильное оформление своего интерьера, отмечал особое внимание к каждому клиенту и индивидуальный подход к каждому заказу, которые давно стали принципом работы салона на Металлургов, 49.

Обратившись в «Декор», можно получить всё и сразу, что называется, «под ключ». Дизайнер приезжает к вам, чтобы на месте оценить интерьер и узнать все ваши пожелания — даже ещё не сформулированные. Затем вручную делает несколько профессиональных эскизов. Остаётся только выбрать наиболее привлекательный для вас и, конечно же, определиться с выбором самих тканей и аксессуаров. После этого за ваш заказ — это могут быть шторы, покрывала, декоративные подушки, скатерти — принимается цех профессиональных швей, которым за столько лет работы дизайнеры доверяют, как самим себе. Готовые и безупречно пошитые изделия, а это тоже отмечают все клиенты «Декора», может привести и повесить мастер, который также устанавливает требуемые карнизы. Есть у салона на Металлургов, 49, и такая услуга. Всё! Живите, работайте и радуйтесь — уюту, красоте и неповторимости своего дома или офиса.

Естественно, любому интересно, а какое текстильное оформление интерьера считается самым модным и какие модели предпочитают заказывать жители нашего города. По словам директора салона «Декор» Татьяны Викторовны Гарифуллиной, новокузнечане чаще всего выбирают простые модели, в которых главный акцент делается на красоту ткани, чтобы её фактура и цветовая гамма «заиграла», «обыгрывая» сам интерьер. Он может быть роскошным — «дворцовым». А кому-то нравится романтизм или минимализм. Конечно, с наступлением лета особенно популярны натуральные ткани — например, лён. Люди стараются жить за городом и хотят, чтобы там их тоже окружала красота.

Главное, чтобы вам было комфортно и радостно там, где вы живёте и работаете. Здесь как со вкусом в одежде — вы же не наденете платье, которое «съест» ваше лицо или сделает непривлекательной вашу фигуру. А вот вашу подругу оно может наоборот украсить. Поэтому так важна индивидуальность каждого заказа, которую и предлагает «Декор».

— Татьяна Викторовна, а кто сегодня производит самые лучшие ткани?

— Современные турецкие ткани ни в чём не уступают германским, французским и итальянским. Ежегодно в Стамбуле проходит международная выставка — мы каждый раз там бываем, чтобы выбрать и заказать новые интересные коллекции. В общем, не ждём, пока новинки у кого-то появятся. К тому же такая работа с поставщиками без посредников даёт нам возможность при высоком качестве продукции выполнить любой заказ по разумной цене и в максимально короткий срок. Недавно мы опять вернулись с выставки, так что в конце июня в «Декоре» появятся последние коллекции. А прямо сейчас мы продаём прошлогодние — со скидкой до 50%. Это наша традиционная летняя акция.

В этой акции участвуют сотни тканей. В «Декоре» вообще огромный ассортимент продукции, а понравившиеся именно вам ткани есть в наличии. И лёгкие, воздушные, струящиеся — от органзы до шифона. И натуральные — лён, мешковина. И плотная портьерная «классика». Всевозможные фактуры, цвета и принты. Если честно, глаза разбегаются. Но благодаря большой площади самого салона, можно спокойно «погулять», оценить красоту различных вариантов текстиля и, не торопясь" выбрать тот, который украсит ваш интерьер и жизнь.

Аксессуаров в «Декоре» тоже великое множество — бахрома и кружево, кисти и тесьма, заколки и магниты. И, конечно же, стеклярусы, которые пришли на смену «морально устаревшим» ламбрекенам. Кроме того, в салоне можно «присмотреться» к хорошему выбору карнизов — пластиковых, кованных или профильных. Также здесь изготавливают римские механизмы и рулонные шторы — из тканей нового поколения.

За долгие годы своей работы «Декор» зарекомендовал себя в качестве отличного творческого партнёра в сфере текстильного оформления интерьеров. Заказчиками салона на Металлургов, 49, являются не только частные лица, но и организации — санаторно-оздоровительный комплекс «Полосухинский», гостиница «Элис», ресторан «Вокзальный», кафе «Дары моря», кафе «Римские каникулы», автосалон «BMW», салон красоты «Infinity» и многие другие.

Не удивительно, что клиенты «Декора» оставляют о салоне только положительные отзывы и снова сюда возвращаются, когда хотят изменить текстильное оформление своего интерьера. Ведь здесь вовремя выполняют свои обязательства и обеспечивают максимальное качество предоставляемых товаров и услуг. Так что выбирайте, творите и реализуйте задуманное вместе с салоном «Декор»!