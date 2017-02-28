ВашГород.ру ищет в свою команду единомышленника!

Открываем вакансию журналиста.

Если ты смелый, ловкий и умелый джунгли тебя зовут

А если ты — имеешь опыт работы в жруналистике, можешь грамотно и быстро писать, полон творческих идей, любиш ВашГород.ру и считаешь его лучшим сайтом на свете, то возможно тебе к нам

Обязанности: работа с текстом (рерайт, коперайт), подготовка текстов разных жанров (заметки, интерьвью, репортажи и.т.д) и тем (здоровье, семья, соцеалка и т. д. ) по заданию редактора.

Требования: опыт работы в городских СМИ и медиа приветствуется, но не обязателен, грамотность, оперативность, умение гуглить и шерить.

Условия: Редакция в центре города, молодой коллектив, зарлпата, полный рабочий день, работа в офисе.



Резюме высылайте на почту: vashgorodru@yandex.ru

В резюме указать телефон, электронную почту, ссылку на страницу в соцсети «ВКонтакте». Примеры работ приветствуются. P. S. Резюме присылать с пометкой: ешь, молись, ВашГород.ру. А также с исправленными ошибками, специально допущенными в тексте.

Ваши будущие коллеги!