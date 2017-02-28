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ВашГород.ру ищет в свою команду единомышленника!

Сегодня 09:00
459
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

ВашГород.ру ищет в свою команду единомышленника!

Открываем вакансию журналиста.

Если ты смелый, ловкий и умелый джунгли тебя зовут

А если ты — имеешь опыт работы в жруналистике, можешь грамотно и быстро писать, полон творческих идей, любиш ВашГород.ру и считаешь его лучшим сайтом на свете, то возможно тебе к нам

Обязанности: работа с текстом (рерайт, коперайт), подготовка текстов разных жанров (заметки, интерьвью, репортажи и.т.д) и тем (здоровье, семья, соцеалка и т. д.) по заданию редактора.

Требования: опыт работы в городских СМИ и медиа приветствуется, но не обязателен, грамотность, оперативность, умение гуглить и шерить.

Условия: Редакция в центре города, молодой коллектив, зарлпата, полный рабочий день, работа в офисе.

Резюме высылайте на почту: vashgorodru@yandex.ru

В резюме указать телефон, электронную почту, ссылку на страницу в соцсети «ВКонтакте». Примеры работ приветствуются.

P. S. Резюме присылать с пометкой: ешь, молись, ВашГород.ру. А также с исправленными ошибками, специально допущенными в тексте.

Ваши будущие коллеги!

Комментарии 23
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Хм..
16 5
Да , возьмите уже кого-нибудь, кто-будет грамотно писать или хотя бы использовать функцию Word "Проверка орфографии".
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123
5 6
Митрич вам в помощь)))

Аленине Алешеньке охранником неплохо запазухой у своей заведки. Тем более, что он ватник на 99,9%, будет саботировать ВГ и лить сюда пропаганду из дуроскопа.
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Дон Хенаро 42592
2 5
Уж не знаю что у вас со "жруналистикой" но креативить вы умеете)))
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ЯЯ
0 6
"А если ты — имеешь опыт работы в ЖРУналистике" :)
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Дон Хенаро 42592
2 5
"А если ты — имеешь опыт работы в ЖРУналистике" :)
Это они креативят с ошибками в тексте)))) ищут копЕрайтера-жруналиста готового работать за зарлпату))))))
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аватар
Дон Хенаро 42592
1 5
ВГ,а размер зарлпату какой?))) И в какой валюте?))))
ответить
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*
6 5
Будущий грамотно пишущий журналист откликнись! Спаси ВГ! А то так и будем читать про "соцЕалку"
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...
7 3
Митрич вам в помощь)))
Митрич не подойдёт. Он тут такие портянки начнёт разматывать. читать замучаешься.
Всех посетителей отвадит.
ответить
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*
1 4
Дон Хенаро:
Это они креативят с ошибками в тексте)))) ищут копЕрайтера-жруналиста готового работать за зарлпату))))))
Они так креатвят постоянно. ))))
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Галинка
1 3
Они так креатвят постоянно. ))))
Это не баг! Это фича!
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Вася
3 0
"Работа офисе" ???
Вы серьезно ? Работая в офисе ВАШ новый журналист превратится в амебу - будет делать копипаст круглосуточно!
Журналиста как и волка ноги кормят! Он должен ездить на события, встречаться с должностными лицами с горожанами, причем предоставлять публике не однобокую информацию опираясь на пресс-релизы от администрации, а так же освещать второстепенную сторону- так сказать у монеты две стороны. Тогда это хоть можно будет назвать материалом. Есть конечно жанр новостной, но лучше его расценивать как возможность для создания полноценного материала.
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Жрунализд
3 3
Считаю ВГ лудшим сайтом из лудших. Здесь нет цензуры, как на вражеском ситя-гэ, где модеры-отморзки удаляют все, где есть хоть малая толика критики партии жуликов и воров! Думаю, что дуреевские и недомерковские шакалы ботят наши каменты на ВГ и докладывают своим хозяевам. И бомбит у них нипадецке ))) Виват ВГ!

Единственная претензия к ВГ - ребят, запилите ЛЕНТУ каментов! Небольшой блок на 5-7 каментов! Ведь у вас раньше был этот "блок". Или сделайте как на кузпрессе отдельную страницу с архивом каментов! Это супер удобно для нас - ваших постоянных читателей!
НУ ПЛИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИЗ!
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Прынц на сером "козле"
0 1
Опыт в "жруналистике "? Возьмите меня. Пожрать - то я люблю))))
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ВашГород.ру 72
5 0
"Работа офисе" ???
Вы серьезно ? Работая в офисе ВАШ новый журналист превратится в амебу - будет делать копипаст круглосуточно!
Журналиста как и волка ноги кормят! Он должен ездить на события, встречаться с должностными лицами с горожанами, причем предоставлять публике не однобокую информацию опираясь на пресс-релизы от администрации, а так же освещать второстепенную сторону- так сказать у монеты две стороны. Тогда это хоть можно будет назвать материалом. Есть конечно жанр новостной, но лучше его расценивать как возможность для создания полноценного материала.
Речь о том, что не фриланс, в редакцию ходить надо.
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ВашГород.ру 72
1 0
Есть и ладно
И мы о том
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111
1 0
Грамотного и с опытом вы к себе не возьмёте - боитесь)) Вам серых мышек подавай.
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Елена
0 0
жруналистике, ....и тем (здоровье, семья, соцеалка и т. д.) по заданию редактора. Коллеги, ну хоть объявление то, дайте без ошибок!!!!
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Вася
1 1
ВашГород.ру:
Речь о том, что не фриланс, в редакцию ходить надо.
Да Вам в принципе вертикаль менять надо!
Нужен редактор с опытом, который будет выдавать задания и требовать подготовленные материалы а не "воду". Редактор в полном понимании слова, отвечающий за материалы и пути движения ресурса. По всей видимости сейчас есть директор, который ведет и коммерческую составляющую и наполняемость материалами, получаемые от фрилансеров.
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ВашГород.ру 72
1 0
жруналистике, ....и тем (здоровье, семья, соцеалка и т. д.) по заданию редактора. Коллеги, ну хоть объявление то, дайте без ошибок!!!!
Коллега, хоть дочитайте до конца)
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