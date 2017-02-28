ВашГород.ру ищет в свою команду единомышленника!
Открываем вакансию журналиста.
Если ты смелый, ловкий и умелый джунгли тебя зовут
А если ты — имеешь опыт работы в жруналистике, можешь грамотно и быстро писать, полон творческих идей, любиш ВашГород.ру и считаешь его лучшим сайтом на свете, то возможно тебе к нам
Обязанности: работа с текстом (рерайт, коперайт), подготовка текстов разных жанров (заметки, интерьвью, репортажи и.т.д) и тем (здоровье, семья, соцеалка
Требования: опыт работы в городских СМИ и медиа приветствуется, но не обязателен, грамотность, оперативность, умение гуглить и шерить.
Условия: Редакция в центре города, молодой коллектив, зарлпата, полный рабочий день, работа в офисе.
Резюме высылайте на почту: vashgorodru@yandex.ru
В резюме указать телефон, электронную почту, ссылку на страницу в соцсети «ВКонтакте». Примеры работ приветствуются.
P. S.Резюме присылать с пометкой: ешь, молись, ВашГород.ру. А также с исправленными ошибками, специально допущенными в тексте.
Ваши будущие коллеги!
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Аленине Алешеньке охранником неплохо запазухой у своей заведки. Тем более, что он ватник на 99,9%, будет саботировать ВГ и лить сюда пропаганду из дуроскопа.
"зарлпата" -?))))
Всех посетителей отвадит.
Это они креативят с ошибками в тексте)))) ищут копЕрайтера-жруналиста готового работать за зарлпату))))))
Вы серьезно ? Работая в офисе ВАШ новый журналист превратится в амебу - будет делать копипаст круглосуточно!
Журналиста как и волка ноги кормят! Он должен ездить на события, встречаться с должностными лицами с горожанами, причем предоставлять публике не однобокую информацию опираясь на пресс-релизы от администрации, а так же освещать второстепенную сторону- так сказать у монеты две стороны. Тогда это хоть можно будет назвать материалом. Есть конечно жанр новостной, но лучше его расценивать как возможность для создания полноценного материала.
Единственная претензия к ВГ - ребят, запилите ЛЕНТУ каментов! Небольшой блок на 5-7 каментов! Ведь у вас раньше был этот "блок". Или сделайте как на кузпрессе отдельную страницу с архивом каментов! Это супер удобно для нас - ваших постоянных читателей!
НУ ПЛИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИЗ!
"зарлпата" -?))))
Вы серьезно ? Работая в офисе ВАШ новый журналист превратится в амебу - будет делать копипаст круглосуточно!
Журналиста как и волка ноги кормят! Он должен ездить на события, встречаться с должностными лицами с горожанами, причем предоставлять публике не однобокую информацию опираясь на пресс-релизы от администрации, а так же освещать второстепенную сторону- так сказать у монеты две стороны. Тогда это хоть можно будет назвать материалом. Есть конечно жанр новостной, но лучше его расценивать как возможность для создания полноценного материала.
Речь о том, что не фриланс, в редакцию ходить надо.
Нужен редактор с опытом, который будет выдавать задания и требовать подготовленные материалы а не "воду". Редактор в полном понимании слова, отвечающий за материалы и пути движения ресурса. По всей видимости сейчас есть директор, который ведет и коммерческую составляющую и наполняемость материалами, получаемые от фрилансеров.