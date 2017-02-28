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В России хотят вернуть гимн «Боже, Царя храни!»

Сегодня 07:20
642
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
i.ytimg.com

В Госдуме предложили заменить действующий гимн бывшим гимном царской России «Боже, Царя храни!».

С такой инициативой выступили депутаты ЛДПР. Соответствующий документ размещён в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента РФ, сообщает «Интерфакс».

Несмотря на то, что современный гимн глубоко уважаем многими россиянами, именно имперский гимн являет собой гордость за славные победы и символизирует великую страну с великой историей, — говорится в пояснительной записке.

По мнению авторов инициативы, утверждение нового гимна позволит достичь «исторической преемственности», а также чтить и помнить более чем тысячелетнюю историю страны, включающую в себя и монархический, и советский периоды.

Кроме того, эти же депутаты предлагают ввести в России юлианский календарь вместо григорианского. Законопроект внесён в Госдуму.

Напомним, григорианский календарь был введён в России после Октябрьской революции 1917 года. Юлианский календарь в современной России обычно называют старым стилем.

Комментарии 15
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Марыся
39 0
надо депутатов заживо похоронить под музыку "Лучше нету того света))))"
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КоляYeti 13223
18 0
********* экономику ниже плинтуса, а теперь Господа Бога вспоминают...
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бревно Ленина
6 0
"эти же деуптаты" - вот это точно, хорошая находка
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Ди
19 0
Нужно не символизировать страну с прошлым величием, а делать нынешнюю страну великой!
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stek
3 0
Нужно не символизировать страну с прошлым величием, а делать нынешнюю страну великой!
Нужно делать и то, и другое......
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Венz
20 0
ЛДПР-овцам пора к себе в почётные члены принять Поклонскую. Они имеют родственные души.
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Дон Хенаро 42592
8 1
Нужно не символизировать страну с прошлым величием, а делать нынешнюю страну великой!
В кои то веки я соглашусь с Ди...вот только нынешняя власть этого делать не может и не хочет....а значит должна уйти))))
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Вадим
5 0
Почему ЛДПР, а не Единая Россия? Тогда было бы понятно, что за Царь
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Венz
7 0
Почему ЛДПР, а не Единая Россия? Тогда было бы понятно, что за Царь
А "нормальные герои всегда идут в обход!"
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*
13 0
А "нормальные герои всегда идут в обход!"
Че-то герои только гимном и календарем ограничились. Я предлагаю пойти дальше и перейти на старославянский язык. Начать хотя бы с закона об обязательном составлении на нем официальных документов, а потом глядишь и народ подтянется, заговорит ))))
Ах, боярыня красотою лепа, червлена губами, бровми союзна, м-м-м! )))))
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читатель
2 0
Какого царя хранить?
А вы не поняли? Который маленький и лысый..
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Валерия
1 0
А вы не поняли? Который маленький и лысый..
))) и у которого еще есть зеркальное отражение, как у нашего герба - второй, тоже маленький, но с волосами и с айфоном!
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Валерия
1 0
Только нужно писать не в России хотят вернуть..., а Жириновский носится с этой идеей-фикс уже который год, есть даже сайт такой (созданный Жириком), где собираются подписи за это, а Кабаева там величается то ли великой государыней, то ли первой леди его величества, не помню, давно туда не заходила))) Потому что Жирик знает, что если Путина не сделать царем и не закрепить за ним власть навсегда, то полетят рано или поздно головушки воров-предателей национальных интересов России....
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Бусина
0 0
Под Курском соловьи поют, В Москве зады, как прежде, лижут.. .
Я Родину люблю свою, Но государство - ненавижу!
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