В Госдуме предложили заменить действующий гимн бывшим гимном царской России «Боже, Царя храни!».

С такой инициативой выступили депутаты ЛДПР. Соответствующий документ размещён в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента РФ, сообщает «Интерфакс».

Несмотря на то, что современный гимн глубоко уважаем многими россиянами, именно имперский гимн являет собой гордость за славные победы и символизирует великую страну с великой историей, — говорится в пояснительной записке.

По мнению авторов инициативы, утверждение нового гимна позволит достичь «исторической преемственности», а также чтить и помнить более чем тысячелетнюю историю страны, включающую в себя и монархический, и советский периоды.

Кроме того, эти же депутаты предлагают ввести в России юлианский календарь вместо григорианского. Законопроект внесён в Госдуму.

Напомним, григорианский календарь был введён в России после Октябрьской революции 1917 года. Юлианский календарь в современной России обычно называют старым стилем.