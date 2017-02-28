Разметка на Заводском шоссе подверглась серьёзной критике со стороны новокузнечан и гостей ярмарки «Уголь России и майнинг».

Такая организация дорожного движения на данном участке дороги действует уже не первый год. Однако автомобилисты по-прежнему выражают своё недовольство. Очередной точкой кипения стало проведение международной выставки в Заводском районе.

«Уже несколько лет являемся участниками выставки, но из года в год есть одна неизлечимая проблема — пробки. Понятно, что гостей в эти дни в Новокузнецке много, но почему-то вместо того, чтобы помочь в решении данной проблемы — местные власти то и дело подкидывают проблем. В этом году они именно во время проведения выставки перекрыли объездную дорогу Заводского района, зачем? Может стоило подождать каких-то 4 дня и начать ремонт?

Также мне остаётся непонятной нанесённая разметка на Заводском шоссе, которая представляет из себя бутылочное горлышко, где постоянно образуются пробки", — поделился своим мнением с журналистом ВашГород.ру участник выставки из Германии.