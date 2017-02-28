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Шквал недовольства: каждодневные пробки в Новокузнецке надоели

Сегодня 07:30
1703
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

Разметка на Заводском шоссе подверглась серьёзной критике со стороны новокузнечан и гостей ярмарки «Уголь России и майнинг».

Такая организация дорожного движения на данном участке дороги действует уже не первый год. Однако автомобилисты по-прежнему выражают своё недовольство. Очередной точкой кипения стало проведение международной выставки в Заводском районе.

«Уже несколько лет являемся участниками выставки, но из года в год есть одна неизлечимая проблема — пробки. Понятно, что гостей в эти дни в Новокузнецке много, но почему-то вместо того, чтобы помочь в решении данной проблемы — местные власти то и дело подкидывают проблем. В этом году они именно во время проведения выставки перекрыли объездную дорогу Заводского района, зачем? Может стоило подождать каких-то 4 дня и начать ремонт?

Также мне остаётся непонятной нанесённая разметка на Заводском шоссе, которая представляет из себя бутылочное горлышко, где постоянно образуются пробки", — поделился своим мнением с журналистом ВашГород.ру участник выставки из Германии.

Комментарии 13
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Степа
29 0
Нашим пофигу на мнение участников выставки из Германии!!!! У нас как: если руководство администрации думать начнёт, все! Конец! Их всех сразу в правительство заберут!!! Вот и живём душа-в душу с теми, кому глубоко наплевать на благополучие и комфорт жителей города))) у нас все дороги (даже северный въезд в город) начинаются с пробки! Так было всегда и если что то изменить, по видимому наступит апокалипсис! Вот наши архитекторы и чиновники как могут отдаляют конец света в отдельно взятом городе! А по большому счету гость города прав - дигенераты разметку делали и планировали, на два метра дорогу расширить при строительстве у гениальных проектировщиков ума не хватило вот, 550 тыс населения мучайся)))
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Василий
22 0
Видать по тому,что в городе,да и не только в городе,а и в стране, нет умных реально думающих руководителей. Одни эффективные менеджеры,думающие не головой а другим местом.
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Лектор
9 0
действительно, в городе всего несколько мест с таким ужасным дорожным движением. Сужение дорог: указанная автором дорога на Запсиб, Северный въезд, около Митсубиши цента. Кроме того, все кольцевые развязки давно являются существенной помехой. Два моста в городе это катастрофически мало!!! Чиновники , надо исправить ситуацию.
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Читатель
20 1
Допрыгаются они с этой выставкой, и того не будет. Мало того, что наживаются нагло на перелетах и проживании, так еще и дорогу перекрывают. Кого охранять собрались, пьяных участников? Кому они нужны то (работал ни раз там, знаю о чем говорю).
В Новосибирском экспоцентре каждый день выставки и никому в голову не пришло перекрыть или ограничить движение
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бутылошное горлошко
12 3
это меня недоразвитая и недоученная ишимцева О. породила
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бутылошное горлошко
13 5
Допрыгаются они с этой выставкой, и того не будет. Мало того, что наживаются нагло на перелетах и проживании, так еще и дорогу перекрывают. Кого охранять собрались, пьяных участников? Кому они нужны то (работал ни раз там, знаю о чем говорю).
В Новосибирском экспоцентре каждый день выставки и никому в голову не пришло перекрыть или ограничить движение
сиб это город, а кузня это село и выставка для села - событие!!
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Евгения
10 0
Власти действуют по поговорке-"Сделал гадость,в сердце радость."
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?
5 4
сиб это город, а кузня это село и выставка для села - событие!!
Ты что, с утра, себя чем то крепким промочило уже?
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Оксана И.
6 1
Ну простите меня, люди добрые! Сама не рада, пришлось из-за майнинга отпуск брать, на канарах пробок нет ))
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Читатель
2 2
сиб это город, а кузня это село и выставка для села - событие!!
Как раз сегодня в ВГ Новосибирск пишут о том, что Сиб - колхоз)))
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Член партии Едим Россию
3 1
Я точно знаю решение вашей проблемы - за месяц до ярмарки надо повышать ценник на бензин до 100 рублей за литр. А сразу после ярмарки возвращать ценник взад. Сразу решаем две задачи - пополнение бюджета и ликвидация пробок на период ярмарки. Кто "ЗА", прошу голососнуть.
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Валерия
0 0
Каждый год эта ярмарка проводится, но в этом году явно перестарались. Надо полагать, что в следующем будет еще хуже?! Самой пришлось идти несколько остановок, чтобы просто сесть на автобус...
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Валерия
0 0
Каждый год эта ярмарка проводится, но в этом году явно перестарались. Надо полагать, что в следующем будет еще хуже?! Самой пришлось идти несколько остановок, чтобы просто сесть на автобус...
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