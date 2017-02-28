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Договор между экс-директором «Кузни» и «Авангардом» посчитали криминалом

Сегодня 06:30
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Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Mkset.ru

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд назвал договор между бывшим директором новокузнецкого «Металлурга» и омским «Авангардом» криминалом.

«Новокузнецк предложил нам сделать обмен, нас этот вариант устроил. Другой вопрос, что есть какие-то разногласия у Новокузнецка и Омска. Честно говоря, эти аргументы, которые были приведены, они несерьёзные. В случае с Омском я бы на их месте вообще этот договор никому не показывал. Потому что в моём понимании — это криминал», — рассказал Леонид Вайсфельд в эфире телеканала БСТ.

Отметим, уже несколько недель идут споры между «Кузней» и «Авангардом» из-за молодого игрока Кирилла Семёнова. Ранее президент «Авангарда» Владимир Шалаев заявил, что у него есть документы от предыдущего руководства лиги о том, что Семёнова вернут в Омск после того, как он поиграет в «Металлурге».

В свою очередь, «Металлург» в апреле 2017 года сделал игроку квалификационное предложение. Ни Авангард, ни любой другой клуб тогда Семенову не предложил более выгодного контракта, и, в соответствии с регламентом, спортивные права на игрока были закреплены за «Металлургом». В итоге «Металлург» и «Салават Юлаев» договорились о переходе Семёнова в уфимский «Салават Юлаев».

8 июня дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрит сложившуюся ситуацию.

Комментарии 2
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а?
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А что стыдливо не упоминают Ф.И.О. экс директора тм Металлурга?
Это очередной Роккель? Дед, сын или внук?
Кто торганул7
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аватар
...
0 0
А что стыдливо не упоминают Ф.И.О. экс директора тм Металлурга?
Это очередной Роккель? Дед, сын или внук?
Кто торганул7
Торганул случай, деньги получил "Дед, сын или внук".
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