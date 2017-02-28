Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд назвал договор между бывшим директором новокузнецкого «Металлурга» и омским «Авангардом» криминалом.

«Новокузнецк предложил нам сделать обмен, нас этот вариант устроил. Другой вопрос, что есть какие-то разногласия у Новокузнецка и Омска. Честно говоря, эти аргументы, которые были приведены, они несерьёзные. В случае с Омском я бы на их месте вообще этот договор никому не показывал. Потому что в моём понимании — это криминал», — рассказал Леонид Вайсфельд в эфире телеканала БСТ.

Отметим, уже несколько недель идут споры между «Кузней» и «Авангардом» из-за молодого игрока Кирилла Семёнова. Ранее президент «Авангарда» Владимир Шалаев заявил, что у него есть документы от предыдущего руководства лиги о том, что Семёнова вернут в Омск после того, как он поиграет в «Металлурге».

В свою очередь, «Металлург» в апреле 2017 года сделал игроку квалификационное предложение. Ни Авангард, ни любой другой клуб тогда Семенову не предложил более выгодного контракта, и, в соответствии с регламентом, спортивные права на игрока были закреплены за «Металлургом». В итоге «Металлург» и «Салават Юлаев» договорились о переходе Семёнова в уфимский «Салават Юлаев».

8 июня дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрит сложившуюся ситуацию.