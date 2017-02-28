В Кемерове состоится костюмированный праздник «Русская душа».

Он пройдёт в «Парке Чудес» в День города, 12 июня. Организаторы обещают «праздник до небес».

Гостей ждут в 14:00. В парке будут работать фотозона в русском стиле, «Ярмарка ремёсел», площадка аквагрима, пройдут мастер-классы по изготовлению изделий из солёного теста.

Посетители смогут увидеть театрализованное представление, поучаствовать в викторинах и конкурсах, в русских играх и забавах. Не обойдётся без выступлений вокальных и хореографических коллективов.

Для юных гостей организуют детскую дискотеку.

С 18:00 до 19:00 будет играть духовой оркестр «Ритмы юности». А с 19:00 до 20:00 состоится концерт Алексея Лопаты и группы «Полтишок».

Ранее ВашГород.ру сообщал о программе мероприятий на День города в Кемерове, а также о возможности выиграть велосипед на спортивном празднике.