Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
Новосибирцев ждут штормовые выходные
Гид по городу

«Парк Чудес» приглашает кемеровчан на грандиозный праздник

Сегодня 07:15
675
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
user.vse42.ru

В Кемерове состоится костюмированный праздник «Русская душа».

Он пройдёт в «Парке Чудес» в День города, 12 июня. Организаторы обещают «праздник до небес».

Гостей ждут в 14:00. В парке будут работать фотозона в русском стиле, «Ярмарка ремёсел», площадка аквагрима, пройдут мастер-классы по изготовлению изделий из солёного теста.

Посетители смогут увидеть театрализованное представление, поучаствовать в викторинах и конкурсах, в русских играх и забавах. Не обойдётся без выступлений вокальных и хореографических коллективов.

Для юных гостей организуют детскую дискотеку.

С 18:00 до 19:00 будет играть духовой оркестр «Ритмы юности». А с 19:00 до 20:00 состоится концерт Алексея Лопаты и группы «Полтишок».

Ранее ВашГород.ру сообщал о программе мероприятий на День города в Кемерове, а также о возможности выиграть велосипед на спортивном празднике.

Ваш комментарий будет первым.
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ