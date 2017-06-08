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В Новокузнецке вновь подорожал бензин

Сегодня 07:30
714
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
beautyufa.ru

В последние три недели цены на бензин в Новокузнецке неуклонно ползут вверх.

Автомобилисты возмущаются.

Что происходит? Я не успеваю за ценами на топливо. Бензин опять подорожал! — поделился с novokuznetsk.su горожанин.

Теперь литр АИ-92 стоит 35,65 рубля. Ещё несколько дней назад его заливали по цене 35,35 рубля. Стали дороже и АИ-95, и АИ-02, и дизельное топливо.

Напомним, в 20-х числах мая цены на бензин марки АИ-92 в Новокузнецке поднялись на 20 копеек — до 34,55 рубля. Уже на следующий день он подорожал ещё на 20 копеек. В начале июня цена на АИ-92 подскочила до 35,35 рубля.

По словам областных властей, владельцы АЗС вынужденно повышают цены на ГСМ из-за роста закупочных цен на нефть.

Комментарии 9
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КоляYeti 13223
23 2
Люди, помните, что акцызы на бензин поднимает Путин и его прихлебатели из Роснефти, вне зависимости цен на мировом рынке - увидите, 15 июня он ОПЯТЬ "навешает лапши" про "рынок, демократию и стабильность".
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олег
18 5
вове нужны бабки на теракты в питере, на войну в сирии, на выборы своего го в ни ща в президенты
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Прынц на сером "козле"
6 1
Аи-02? Это что за новое топливо?
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Прохожий
11 2
Создалось впечатление,что "правительству" и маленькому плешивцу обсолютно пох на народ,знают что русский мужик долго запрягает но забыли что быстро едет.Не все успеют свалить.
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z
10 0
Где наш луноликий защитник Кузбасса? 10 дней отпуска прошли уже раза три наверное! Он хоть живой?
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123
8 1
Где наш луноликий защитник Кузбасса? 10 дней отпуска прошли уже раза три наверное! Он хоть живой?
вот тоже интересно
он же всегда первый в новостях про бензин
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876
2 1
Будут поднимать и дальше, народ молчит - значит согласен...
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Я в шоке
1 0
Когда нефть падала в цене, бензин так же поднимался
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Василий
0 0
Когда нефть падала в цене, бензин так же поднимался
А сейчас цена на нефть опять падает и цена на бензин опять не прекращает подниматься. А губернатора это не колышит ездит он не за свой счёт.
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