В последние три недели цены на бензин в Новокузнецке неуклонно ползут вверх.

Автомобилисты возмущаются.

Что происходит? Я не успеваю за ценами на топливо. Бензин опять подорожал! — поделился с novokuznetsk.su горожанин.

Теперь литр АИ-92 стоит 35,65 рубля. Ещё несколько дней назад его заливали по цене 35,35 рубля. Стали дороже и АИ-95, и АИ-02, и дизельное топливо.

Напомним, в 20-х числах мая цены на бензин марки АИ-92 в Новокузнецке поднялись на 20 копеек — до 34,55 рубля. Уже на следующий день он подорожал ещё на 20 копеек. В начале июня цена на АИ-92 подскочила до 35,35 рубля.

По словам областных властей, владельцы АЗС вынужденно повышают цены на ГСМ из-за роста закупочных цен на нефть.