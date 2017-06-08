В последние три недели цены на бензин в Новокузнецке неуклонно ползут вверх.
Автомобилисты возмущаются.
Что происходит? Я не успеваю за ценами на топливо. Бензин опять подорожал! — поделился с novokuznetsk.su горожанин.
Теперь литр АИ-92 стоит 35,65 рубля. Ещё несколько дней назад его заливали по цене 35,35 рубля. Стали дороже и АИ-95, и АИ-02, и дизельное топливо.
Напомним, в 20-х числах мая цены на бензин марки АИ-92 в Новокузнецке поднялись на 20 копеек — до 34,55 рубля. Уже на следующий день он подорожал ещё на 20 копеек. В начале июня цена на АИ-92 подскочила до 35,35 рубля.
По словам областных властей, владельцы АЗС вынужденно повышают цены на ГСМ из-за роста закупочных цен на нефть.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.
он же всегда первый в новостях про бензин