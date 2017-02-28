В посёлке Тайлеп накануне снесли дома, которые выкупил разрез «Корчакольский». Часть участков жителей попали в санитарно-защитную зону и были уничтожены.
Ранее ВашГород.ру сообщал о надвигающемся разрезе на посёлок. Местные жители жалуются на взрывы угольную пыль и боятся, что на этом расширение угольного предприятия не закончится.
«Трактор с разреза приехал крушить дома, которые он выкупил. С одной стороны он прав, но как нам показалось, что это они играли на публику. И таким способом запугивают и надеются, что мы, жители, которые не соглашаемся на выселение, а добиваемся переселения, опустим лапки и будем соглашаться с их условиями. Это было очень страшно!», — поделилась с журналистами ВашГород.ру новокузнечанка.
Кроме того, по словам местных жителей, были перекопаны заезды на поля, где местные жители пасли скот, а также косили траву. Рабочие роют рвы вокруг разреза не по границам своей земли, а там где удобно подъехать технике. Также усугубляет инфраструктуру посёлка грузовая техника, которая разбивает и без того плохие дороги в деревне.
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В Госдуме подготовлена новая редакция ст. 245 УК «Жестокое обращение с животными». Она предусматривает гораздо более суровое наказание за издевательство над четвероногими, совершенное из ********** и корыстных побуждений. А живодерам, которые мучают животных коллективно, в присутствии малолетних либо выкладывают шокирующие кадры в интернет, после принятия поправок будет грозить до шести лет тюрьмы. Автор законопроекта депутат Олег Шеин сообщил «Известиям», что представители силовых ведомств его концепцию поддержали. В четверг поправки будут обсуждать на заседании Совета по правам человека при президенте (СПЧ), после чего они будут внесены в Госдуму.
Действующая редакция ст. 245 УК относит это преступление к категории небольшой тяжести. Уголовная ответственность по ней наступает за «жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, если это деяние совершено из ********** побуждений, или из корыстных побуждений, или с применением садистских методов, или в присутствии малолетних». Первая часть статьи предусматривает за это до одного года исправительных работ или ограничения свободы либо до полугода ареста. Вторая часть касается тех же действий, совершенных в составе группы, и предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.
По данным Верховного суда, за последние 10 лет за жестокое обращение с животными осудили в общей сложности около 1,2 тыс. человек.
— По преступлениям небольшой тяжести обвиняемые часто освобождаются от ответственности в связи с деятельным раскаянием либо получают условные сроки. Мы предлагаем в первой части статьи установить наказание до четырех лет лишения свободы и тем самым перевести эти преступления в категорию средней тяжести. А вторую часть мы относим к категории тяжких преступлений. Это означает, что никакого деятельного раскаяния и других подобных уверток здесь уже быть не может. А срок по второй части мы увеличиваем до шести лет. Более того, мы попробуем ввести нижний порог — четыре года лишения свободы, — сказал Олег Шеин.
А главное нововведение — ввод в ст. 245 дополнительных квалифицирующих признаков. Во-первых, такой признак как присутствие малолетних переводится из первой части в «более тяжкую» вторую. А кроме того, во второй части появляется использование интернета. Речь о таких случаях, когда живодеры записывают на видео мучения и убийства животных и публикуют это в соцсетях. В некоторых пабликах такое происходит регулярно. После принятия поправок в УК издевательства над животными в составе группы, в присутствии малолетних или с трансляцией в интернете станут основанием посадить садистов на шесть лет.
По мнению Олега Шеина, перевод преступления в более тяжкую категорию заставит правоохранительные органы лучше работать по таким делам. Поскольку расследование тяжких преступлений находится на особом контроле и их раскрытие — в приоритете.
С этой точкой зрения согласен член СПЧ Евгений Бобров.
— Преступлениями небольшой тяжести занимаются участковые, понятно, что руки у них до этого не доходят, — сказал он «Известиям». — А ведь если подумать, все садисты начинают с животных, потом переходят на своих сверстников, а затем и ко всем людям у них вырабатывается соответствующее отношение.
Доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг сказал «Известиям», что во многих случаях издевательство над животными в подростковом и юношеском возрасте говорит о формировании патологий в психике.
Депутат Олег Шеин признался, что к работе над поправками в ст. 245 его подтолкнула нашумевшая в прошлом году история «хабаровских живодерок», размещавших в интернете видеозаписи, на которых с особой жестокостью убивали животных. По словам парламентария, тогда стало очевидно, что нынешних законодательных инструментов недостаточно.
Депутат рассказал также, что после внесения поправок в УК нужно работать над поправками в Административный кодекс. Сейчас там статьи за жестокое обращение нет. Административная ответственность предусмотрена за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений (ст. 8.35). По мнению депутата, животных и растения надо «развести» по разным статьям — ситуацию, когда убийство белого медведя приравнивается к сорванному лотосу, он находит странной.
Будет разработана и административная статья за жестокое обращение (если нет ********** и корыстных мотивов и прочих квалифицирующих признаков, по которым наступает уголовная ответственность). К примеру, если человек уехал с дачи, оставил там на цепи пса, а тот умер от голода. Здесь нет ни ********** и корыстных побуждений, ни садизма, ни присутствия малолетних. Так что по нынешним законам такие действия вообще не наказуемы. После внесения поправок в КоАП нерадивым хозяевам придется заплатить серьезный штраф, а иностранцев за это предлагают депортировать.
ВГ фото конечно хорошие но че ваша эмблема по ним скачет как блоха прицепите вы ее куда нибудь в угол уже
ВГ фото конечно хорошие но че ваша эмблема по ним скачет как блоха прицепите вы ее куда нибудь в угол уже