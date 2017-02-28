В посёлке Тайлеп накануне снесли дома, которые выкупил разрез «Корчакольский». Часть участков жителей попали в санитарно-защитную зону и были уничтожены.

Ранее ВашГород.ру сообщал о надвигающемся разрезе на посёлок. Местные жители жалуются на взрывы угольную пыль и боятся, что на этом расширение угольного предприятия не закончится.

«Трактор с разреза приехал крушить дома, которые он выкупил. С одной стороны он прав, но как нам показалось, что это они играли на публику. И таким способом запугивают и надеются, что мы, жители, которые не соглашаемся на выселение, а добиваемся переселения, опустим лапки и будем соглашаться с их условиями. Это было очень страшно!», — поделилась с журналистами ВашГород.ру новокузнечанка.

Кроме того, по словам местных жителей, были перекопаны заезды на поля, где местные жители пасли скот, а также косили траву. Рабочие роют рвы вокруг разреза не по границам своей земли, а там где удобно подъехать технике. Также усугубляет инфраструктуру посёлка грузовая техника, которая разбивает и без того плохие дороги в деревне.