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Недвижимость и строительство

Крупные банки снизили ставки по ипотеке

Сегодня 12:00
612
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Profinances24.ru

Банки, входящие в группу компаний ВТБ (Банк Москвы, ВТБ24) снизили ставки по ипотеке. Это произошло после того, как проценты по жилищным кредитам опустили в Сбербанке.

ВТБ с 7 июня снижает ставки по ипотеке на покупку готового жилья или квартиры в новостройке до 10% годовых. Общее снижение ипотечных ставок группы ВТБ составило 0,75 процентных пункта для готового жилья и 0,4 процентных пункта для новостроек.

Напомним, с 1 июня 2017 года Сбербанк снижает процентные ставки по жилищным кредитам на покупку новостроек, а с 5 июня — по остальным базовым ипотечным продуктам.

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Комментарии 6
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Недимон
5 1
Сбербанк, например, круто снизил ставки по вкладам !
Если в 2015 году я ещё держал деньги под 10,5 годовых, то в нынешнем году уже под 4,65 процента годовых !!!!!??
Ну ОЧЕНЬ на большие уступки идут банки за счет нашего кармана - я худею !!!
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Недимон
7 0
Сбербанк, например, круто снизил ставки по вкладам !
Если в 2015 году я ещё держал деньги под 10,5 годовых, то в нынешнем году уже под 4,65 процента годовых !!!!!??
Ну ОЧЕНЬ на большие уступки идут банки за счет нашего кармана - я худею !!!
А правительство и ЦБ такие "уступки" по ЦТ поднесут под соусом величайшей социальной заботы - как результат бессонных ночей, и ещё доложат об этом КОРМчему !
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Скажите
6 0
Почему снижают ставки только по отношению к новостройкам? Почем этого нет на вторичку?
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123
6 0
Почему снижают ставки только по отношению к новостройкам? Почем этого нет на вторичку?
Потому, что вторичка никак не влияет на откаты при строительстве. И даже наоборот, вторичка вредит откатостроительству.
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123
5 1
Сбербанк, например, круто снизил ставки по вкладам !
Если в 2015 году я ещё держал деньги под 10,5 годовых, то в нынешнем году уже под 4,65 процента годовых !!!!!??
Ну ОЧЕНЬ на большие уступки идут банки за счет нашего кармана - я худею !!!
Вы храните в рублях и в банке? Надо же. Ничему вату жизнь не учит..
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z
0 0
Сча недвижку покупать не выгодно, дорого содержать, в аренду мало желающих, проще в банке деньги под процент положить.
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