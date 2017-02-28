Банки, входящие в группу компаний ВТБ (Банк Москвы, ВТБ24) снизили ставки по ипотеке. Это произошло после того, как проценты по жилищным кредитам опустили в Сбербанке.

ВТБ с 7 июня снижает ставки по ипотеке на покупку готового жилья или квартиры в новостройке до 10% годовых. Общее снижение ипотечных ставок группы ВТБ составило 0,75 процентных пункта для готового жилья и 0,4 процентных пункта для новостроек.

Напомним, с 1 июня 2017 года Сбербанк снижает процентные ставки по жилищным кредитам на покупку новостроек, а с 5 июня — по остальным базовым ипотечным продуктам.