Банки, входящие в группу компаний ВТБ (Банк Москвы, ВТБ24) снизили ставки по ипотеке. Это произошло после того, как проценты по жилищным кредитам опустили в Сбербанке.
ВТБ с 7 июня снижает ставки по ипотеке на покупку готового жилья или квартиры в новостройке до 10% годовых. Общее снижение ипотечных ставок группы ВТБ составило 0,75 процентных пункта для готового жилья и 0,4 процентных пункта для новостроек.
Напомним, с 1 июня 2017 года Сбербанк снижает процентные ставки по жилищным кредитам на покупку новостроек, а с 5 июня — по остальным базовым ипотечным продуктам.
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Если в 2015 году я ещё держал деньги под 10,5 годовых, то в нынешнем году уже под 4,65 процента годовых !!!!!??
Ну ОЧЕНЬ на большие уступки идут банки за счет нашего кармана - я худею !!!
Если в 2015 году я ещё держал деньги под 10,5 годовых, то в нынешнем году уже под 4,65 процента годовых !!!!!??
Ну ОЧЕНЬ на большие уступки идут банки за счет нашего кармана - я худею !!!
Если в 2015 году я ещё держал деньги под 10,5 годовых, то в нынешнем году уже под 4,65 процента годовых !!!!!??
Ну ОЧЕНЬ на большие уступки идут банки за счет нашего кармана - я худею !!!