В Новокузнецке найдено тело 41-летнего Сергея Фёдорова.

Об этом сообщили волонтёры ПСО «Лиза Алерт».

Как ранее писал ВашГород.ру, новокузнечанин ушёл из дома 3 июня. В городе были объявлены поиски.

При каких обстоятельствах был найден Сергей Фёдоров, не уточняется.