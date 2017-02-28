Пропавшего в Новокузнецке мужчину нашли погибшим
Сегодня 09:04
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В Новокузнецке найдено тело 41-летнего Сергея Фёдорова.
Об этом сообщили волонтёры ПСО «Лиза Алерт».
Как ранее писал ВашГород.ру, новокузнечанин ушёл из дома 3 июня. В городе были объявлены поиски.
При каких обстоятельствах был найден Сергей Фёдоров, не уточняется.
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