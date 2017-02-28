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Пропавшего в Новокузнецке мужчину нашли погибшим

Сегодня 09:04
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
regnum.ru

В Новокузнецке найдено тело 41-летнего Сергея Фёдорова.

Об этом сообщили волонтёры ПСО «Лиза Алерт».

Как ранее писал ВашГород.ру, новокузнечанин ушёл из дома 3 июня. В городе были объявлены поиски.

При каких обстоятельствах был найден Сергей Фёдоров, не уточняется.

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