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А время работы где?
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В Центральном районе Новокузнецка проводится месячник по флюорографическому обследованию населения.
Его могут пройти все желающие. Особенно это касается жителей, которые не делали флюорографию более двух лет, сообщает пресс-служба городской администрации.
Флюорографические установки работают по следующим адресам:
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