В Центральном районе Новокузнецка проводится месячник по флюорографическому обследованию населения.

Его могут пройти все желающие. Особенно это касается жителей, которые не делали флюорографию более двух лет, сообщает пресс-служба городской администрации.

Флюорографические установки работают по следующим адресам: