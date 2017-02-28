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Новокузнечан призвали пройти флюорографию

Сегодня 09:46
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
penza-n.ru

В Центральном районе Новокузнецка проводится месячник по флюорографическому обследованию населения.

Его могут пройти все желающие. Особенно это касается жителей, которые не делали флюорографию более двух лет, сообщает пресс-служба городской администрации.

Флюорографические установки работают по следующим адресам:

  • с 1 по 9 июня — поликлиника № 3 (пр. Металлургов, 15);
  • с 13 по 21 июня — поликлиника № 2 (пр. Октябрьский, 54);
  • с 22 по 30 июня — поликлиника № 4 (ул. Павловского, 4).
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