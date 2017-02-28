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Россиянам угрожают новые вирусы гриппа

Сегодня 09:57
318
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Alliance-enviro

В этом году россияне рискуют заболеть двумя новыми вирусами гриппа.

Об этом сообщает Роспотребнадзор в докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ». Специалисты отмечают, что россиянам грозит либо новый вариант гриппа А (H1N1)pdm09, либо А (H1N1), который сильно отличается по антигенным свойствам.

С первым вирусом мы уже сталкивались во время пандемии в 2009 году — это «свиной» грипп. Второй штамм — так называемый «Мичиган», уточнили «Известиям» в Роспотребнадзоре. Особенностей его не назвали, но уточнили, что в Южном полушарии его циркуляция прошла спокойно.

По мнению экспертов, новая вероятность свиного гриппа будет похожа на ту, которой мы болели в 2009 году. Тогда она вызвала масштабную эпидемию во всём мире.

Тем, кто прививается, бояться нечего — вирус А (H1N1) включат в вакцину. А если появится и второй штамм, то лучшей профилактикой станет карантин и противовирусные препараты.

Комментарии 1
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Хапаразигастус
13 0
Раз знают наперед о новых вирусах, значит сами их и создают.
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