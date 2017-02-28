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Новокузнечане бесплатно услышат живую музыку от оркестра

Сегодня 10:10
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Джаз-клуб "Геликон"

В течение июня новокузнечане смогут бесплатно послушать живую музыку от духового оркестра «Новый Кузнецкий биг-бенд».

Под руководством главного дирижёра Александра Кабанова горожанам сыграют вальсы, фокстроты и так далее.

«Самые разноплановые концертные программы в исполнение духового оркестра звучат на высоком исполнительском уровне. Своё профессиональное мастерство, уважение и любовь к зрителям, ценителям духовой музыки и поклонникам коллектива музыканты в очередной раз продемонстрируют на музыкальных вечерах», — рассказали на сайте джаз-клуба «Геликон».

Послушать музыку можно 11, 18 и 25 июня с 18.00 до 20.00 на площади у Драмтеатра. Концерты пройдут при условии хорошей погоды, уточнили организаторы.

Комментарии 3
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новокзнечане
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да что ж это за щастье такое, наверно, цывилизация к нам пришла, во дела!
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