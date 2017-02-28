Скандал вокруг заместителей губернатора Кузбасса и бизнесмена Александра Щукина затронул и Новокузнецк.

В частности, речь идёт о строительстве спорткомплекса в Орджоникидзевском районе.

Как ранее писал ВашГород.ру, физкультурно-оздоровительный центр планировалось возвести на проспекте Шахтёров. Строительством должна была заняться «Управляющая компания «Союз», в которой 100% долей принадлежали Александру Щукину.

Теперь судьба спорткомплекса стоит под вопросом. В конце мая глава Новокузнецка Сергей Кузнецов отчитывался перед депутатами и общественностью за 2016 год. На заседании депутат Сергей Коржавин спросил о строительстве спортивного объекта.

Вы знаете, я вам скажу честно. Он (спорткомплекс — прим.ред.) там должен был быть уже в этом году. Он был бы уже, но у нас одного человека увезли в Новосибирск. А без него ничего не решается. Будем ждать его возращения, — цитирует novokuznetsk.su слова Сергея Кузнецова.

Отмечается, что ранее глава города объяснял отсутствие спорткомплекса нехваткой денег в казне. Для того чтобы начать его строительство, мэр обещал найти инвесторов. Видимо, он надеялся получить помощь от местного бизнесмена Александра Щукина. Но предприниматель сейчас находится под домашним арестом, по решению суда в Новосибирске.

Напомним, Александра Щукина и заместителей Амана Тулеева обвиняют в вымогательстве акций разреза «Инской» стоимостью миллиард рублей.