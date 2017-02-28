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Недвижимость и строительство

Как отразилось дело замов Тулеева на Новокузнецке

Сегодня 10:43
682
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
static.novokuznetsk.su

Скандал вокруг заместителей губернатора Кузбасса и бизнесмена Александра Щукина затронул и Новокузнецк.

В частности, речь идёт о строительстве спорткомплекса в Орджоникидзевском районе.

Как ранее писал ВашГород.ру, физкультурно-оздоровительный центр планировалось возвести на проспекте Шахтёров. Строительством должна была заняться «Управляющая компания «Союз», в которой 100% долей принадлежали Александру Щукину.

Теперь судьба спорткомплекса стоит под вопросом. В конце мая глава Новокузнецка Сергей Кузнецов отчитывался перед депутатами и общественностью за 2016 год. На заседании депутат Сергей Коржавин спросил о строительстве спортивного объекта.

Вы знаете, я вам скажу честно. Он (спорткомплекс — прим.ред.) там должен был быть уже в этом году. Он был бы уже, но у нас одного человека увезли в Новосибирск. А без него ничего не решается. Будем ждать его возращения, — цитирует novokuznetsk.su слова Сергея Кузнецова.

Отмечается, что ранее глава города объяснял отсутствие спорткомплекса нехваткой денег в казне. Для того чтобы начать его строительство, мэр обещал найти инвесторов. Видимо, он надеялся получить помощь от местного бизнесмена Александра Щукина. Но предприниматель сейчас находится под домашним арестом, по решению суда в Новосибирске.

Напомним, Александра Щукина и заместителей Амана Тулеева обвиняют в вымогательстве акций разреза «Инской» стоимостью миллиард рублей.

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Комментарии 4
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Павел Фомин
12 0
Странно.
В заголовке написано о т.н. деле замов Тулеева, а материал о бизнесмене Щукине.
Про замов нет ни словечка.
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"""
6 0
Да что за " день сурка"? Одни и те же новости,сайты копируют друг у друга, и слово в слово. Эту статью я уже два дня назад читал. Че интереснее нет больше информации? Ну пишите свои статьи. И да...это постоянне тыринье статей как-то " некрасиво ".
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321
0 0
...когда увезут Кузю в Новосибирск???
"у нас одного человека" - да уж, он "человек" и из вашей команды...
поди слезу пустил и тяжело вздохнул, говоря это...
...пусть эта мразь щука погостит в сибе...
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Надо писать так....
0 0
"Как отразилось на Тулееве дело его замов" так интереснее звучит.
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