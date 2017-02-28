В Новокузнецке рассказали, как изменится пешеходная зона на Кирова и сквер Выпова.

Напомним, территории благоустроят в рамках программы «Комфортная городская среда». По задумке автора проекта, Сергея Гришкина, на пешеходной зоне по Кирова оставят чугунный забор, но поменяют асфальтовое покрытие и поставят лавочки.

На сквер у стелы Дружбы народов у проектировщиков большие планы. Например, на территории сделают освещение, парковые диваны, беседки и бюст архитектора Выпова. Детская площадка не планируется, так как сквер не подходит для зон отдыха.

Вскоре проект доработают и отправят на экспертизу сметной стоимости в область. Затем отыграют конкурс на подрядчика, который реализует задумку. Планируется начать работы в тёплый период этого года, крайний срок, в октябре, передаёт «ТВН» со ссылкой на руководителя проектной группы по развитию направления «Комфортная городская среда» Веру Тен.

Как уже писал ВашГород.ру, также в планах реконструкция стелы Дружбы народов. Помимо этого, депутаты предлагали делать улицу Кирова пешеходной на один день.