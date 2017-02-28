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Кемеровским собаководам подарят гигиенические наборы для питомцев

Сегодня 11:06
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
southparkvet.net

Городские власти надеются, что хозяева будут убирать за собаками во время выгула.

Десять диспенсер-держателей для гигиенических комплектов установят в парке «Счастливое детство» в Лесной Поляне. В этих металлических приспособлениях размещены гигиенические комплекты, которыми удобно пользоваться на улице.

«Дог-пакет» включает в себя пакет из крафт бумаги и совок — бигованную картонную вставку. Они изготовлены из вторичного сырья.

Установка диспенсеров «дог-пакет» станет напоминанием о недопущении экологических нарушений, формированием высокой культуры поведения человека в окружающей среде, — отметили в пресс-службе администрации Кемерова.

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