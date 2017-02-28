Городские власти надеются, что хозяева будут убирать за собаками во время выгула.

Десять диспенсер-держателей для гигиенических комплектов установят в парке «Счастливое детство» в Лесной Поляне. В этих металлических приспособлениях размещены гигиенические комплекты, которыми удобно пользоваться на улице.

«Дог-пакет» включает в себя пакет из крафт бумаги и совок — бигованную картонную вставку. Они изготовлены из вторичного сырья.