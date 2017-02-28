В Кузбассе повысили размер взносов на капитальный ремонт.

Вместо 3,90 рубля с квадратного метра жители региона будут платить 4,13 рубля. Об этом сообщает novokuznetsk.su с ссылкой на постановление Коллегии областной администрации.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, с июня в коммунальной отрасли произойдут изменения. Тарифы по оплате услуг ЖКХ будут рассчитываться по новым нормативам. Это касается расчётов потребления коммунальных ресурсов на общедомовые нужды. Новая система обяжет оплачивать превышение нормативов не жильцов, а управляющие компании. Новые платёжки граждане получат в июле.