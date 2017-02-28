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В Кузбассе выросли тарифы на капремонт

Сегодня 11:36
187
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
img-fotki.yandex.ru

В Кузбассе повысили размер взносов на капитальный ремонт.

Вместо 3,90 рубля с квадратного метра жители региона будут платить 4,13 рубля. Об этом сообщает novokuznetsk.su с ссылкой на постановление Коллегии областной администрации.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, с июня в коммунальной отрасли произойдут изменения. Тарифы по оплате услуг ЖКХ будут рассчитываться по новым нормативам. Это касается расчётов потребления коммунальных ресурсов на общедомовые нужды. Новая система обяжет оплачивать превышение нормативов не жильцов, а управляющие компании. Новые платёжки граждане получат в июле.

Комментарии 2
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Выросли обязательные поборы на неизвестно что.
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У нас депутаты имбицилы с больным главой губернатором , которому осталось два понедельника жить, могут вообще что нибудь созидательное придумать??? Кроме взносов, штрафов, разрезов, марганцевых цехов в центре города("с рАбоЧимИ меСтАми") и тд и та????? Когда это все изменится??? Или все время будет показуха и пиз@еж?
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