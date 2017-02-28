Со следующего года её привяжут к зачётным книжкам студентов по аналогии с электронными школьными дневниками и журналами.

Вся информация об оценках студентов будет храниться на отдельных серверах вузов, интегрированных с картой. Доступ к ней получат и преподаватели, и студенты. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Национальной системы платёжных карт (НСПК).

В Минобрнауки не прокомментировали это нововведение.

Ранее ВашГород.ру подробно рассказывал, кому и зачем получать карту «Мир».