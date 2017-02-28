Карта «Мир» заменит студенческие зачётные книжки
Сегодня 12:11
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Со следующего года её привяжут к зачётным книжкам студентов по аналогии с электронными школьными дневниками и журналами.
Вся информация об оценках студентов будет храниться на отдельных серверах вузов, интегрированных с картой. Доступ к ней получат и преподаватели, и студенты. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Национальной системы платёжных карт (НСПК).
В Минобрнауки не прокомментировали это нововведение.
Ранее ВашГород.ру подробно рассказывал, кому и зачем получать карту «Мир».
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Когда "зомби" поймут, что это ведет в тупик.
Фильм матрица все смотрели?
"Карта «Мир» заменит студенческие зачётные книжки"
Это как понимать?
Сколько положишь на карту....то и получишь в зачёт?)))
Прогресс....однако?)
Когда "зомби" поймут, что это ведет в тупик.
Фильм матрица все смотрели?
Где мы сейчас были бы, если б прогресс определяли такие нытики как ты? :-(
"Карта «Мир» заменит студенческие зачётные книжки"
Это как понимать?
Сколько положишь на карту....то и получишь в зачёт?)))
Прогресс....однако?)
Откуда столь развитое воображение? У тебя есть опыт? :-)))