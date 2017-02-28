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Карта «Мир» заменит студенческие зачётные книжки

Сегодня 12:11
863
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
infovoronezh.ru

Со следующего года её привяжут к зачётным книжкам студентов по аналогии с электронными школьными дневниками и журналами.

Вся информация об оценках студентов будет храниться на отдельных серверах вузов, интегрированных с картой. Доступ к ней получат и преподаватели, и студенты. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Национальной системы платёжных карт (НСПК).

В Минобрнауки не прокомментировали это нововведение.

Ранее ВашГород.ру подробно рассказывал, кому и зачем получать карту «Мир».

Комментарии 8
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Илья
8 0
А потом трудовые книжки, паспорта и водительское удостоверение )))))))
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ACDC
8 1
Электронный концлагерь..
Когда "зомби" поймут, что это ведет в тупик.
Фильм матрица все смотрели?
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хи-хи
4 0
у нас и так . любая платежная карта и нал меняют оценки
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123
12 0
И деньги за "пятерку" на экзамене автоматически будут списываться на карту препода)
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Я
5 0
Ну и типо все преподы и весь институт будет знать сколько денег у тебя на карте? Как может быть связана карта и оценки? Может сразу связать кредитку с мед.картой, чтобы тоже врачи сразу знали на сколько человек болен, и на сколько его можно вылечить? У нас в России чем дальше, тем маразм крепчает.
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Акрихин
4 0
"
"Карта «Мир» заменит студенческие зачётные книжки"
Это как понимать?
Сколько положишь на карту....то и получишь в зачёт?)))
Прогресс....однако?)
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Митрич
0 0
Электронный концлагерь..
Когда "зомби" поймут, что это ведет в тупик.
Фильм матрица все смотрели?
Ну так ложись уже и умри что ли... Заколебали нытики... Ты еще пойди папирусом обернись и радуйся что ты не "зомби"....
Где мы сейчас были бы, если б прогресс определяли такие нытики как ты? :-(
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Митрич
0 0
"
"Карта «Мир» заменит студенческие зачётные книжки"
Это как понимать?
Сколько положишь на карту....то и получишь в зачёт?)))
Прогресс....однако?)
Акрихин, я почему-то не сомневался что ты именно так воспримешь это нововведение, и никак иначе... :-)))
Откуда столь развитое воображение? У тебя есть опыт? :-)))
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