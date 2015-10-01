Клиенты микрофинансовых организаций в прошлом году стали чаще других жаловаться в Банк России — в основном, на мошеннические начисления процентов и неустойки, на невозможность выплаты такого чрезмерного долга, на неправомерные способы взыскания задолженности. А разговор с коллекторами всегда не в пользу должника.

Только полная оплата взятой суммы и набежавших процентов, которые часто оказываются намного её больше, поможет избавиться от их назойливого внимания. Конечно, можно позвонить в полицию, чтобы приструнить особо ретиво исполняющих свой «профессиональный долг», но это не избавляет от обязанности выплатить долг (вместе со штрафами и пени).

Особенно много претензий к МФО, которые вообще не состоят ни в каких официальных реестрах. Только каждая МФО обязана быть зарегистрированной в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Иначе она на 100% действует не в правовом поле, а на поле таких «чудес», где доверчивого буратино поджидают самые неприятные приключения. Проверить, зарегистрирована ли МФО в реестре, не просто, а очень просто — эти данные находятся в открытом доступе на официальном сайте Банка России (cbr.ru). По состоянию на 24 марта 2017 года в Госреестре МФО числятся 8157 таких компаний.

Если сравнивать с числом российских банков, который сейчас немногим больше шестисот, то микрофинансовых организаций что-то уж «подозрительно» много — больше, чем банков, как минимум, в тринадцать раз. И это только зарегистрированных, официальных, легальных. Рынок МФО вообще является одним из самых быстрорастущих, и хотя он ежегодно прирастает впечатляющими темпами, но до сих пор ещё не заполнен. Секрет прост: создать такое юридическое лицо может практически любой, так как никаких особых требований к этому «любому» не предъявляется. Капитал, как в банке, не нужен, все многочисленные и жёсткие нормы ЦБ, исполнять, в отличие от банков, не надо.

Однако ошибочно думать, что за МФО сегодня вообще нет «догляда» — да, они не подпадают под недремлющий надзор Центробанка, но всё-таки Банк России пытается их контролировать. Вот только почти половина организаций сдают вполне обычную финансовую отчётность с грубыми ошибками, что заставляет задуматься как минимум об их профессиональной компетентности. А четверть МФО не сдают отчётность вообще. И тут одно из двух: либо они не ведут реальной деятельности, либо об их реальной деятельности лучше регулятору не рассказывать.

27 марта нынешнего года Центробанк опубликовал Указание «О порядке определения и критериях существенности недостоверных отчётных данных, представляемых микрофинансовыми организациями в Банк России». Такая отчётность будет считаться «существенно недостоверной», если МФО нарушила один или несколько из семи критериев ЦБ. Если в течение года микрофинансовая организация сделает такое неоднократно, то её могут исключить из Госреестра.

Требования, в общем-то, элементарные. Во-первых, данные МФО по размерам своих резервов на возможные потери по займам не должны расходиться более чем на 20% с установленными Центробанком. Второе — соответствие сведений о соблюдении нормативов достаточности собственных средств и ликвидности МФО. Кроме того, правдивая информация о привлечении — или наоборот — денежных средств физических или юридических лиц. Центробанк устанавливает, что там было по факту. Ещё нужно правдиво отчитываться о выданных или невыданных займах, а также о денежных суммах и имуществе, поступивших в качестве исполнения договора по займу. В отчётности должно быть отражено, что они действительно поступили на баланс организации.

Правда, эти нормальные требования распространяются только на нормальные — «госреестровые» — компании. А «подпольные» и «полуподпольные» могут творить что хотят. Так что если не хочется ненужных «приключений», первым делом лучше узнать у менеджера, предлагающего вам деньги «сразу же» и «по одному паспорту», какую компанию он представляет. И как минимум посмотреть — если такая в Госреестре МФО. И совсем нелишним будет «пробить» в интернете реальные отзывы о методах её работы с клиентами, которым вы так торопитесь стать.

Комментарий ведущего экономиста управления кредитных ресурсов АО «Кузнецкбизнесбанк» Екатерины Косаревой:

— Никогда не стоит спешить, когда речь идёт о деньгах. Собираетесь ли вы взять кредит в банке или в МФО — эта сумма должна пойти на действительно жизненно важные для вас вещи. Иметь несколько дней на раздумье — это даже хорошо. Наоборот настораживает, если вам предлагают взять деньги «не отходя от кассы». По закону, вы можете заключить договор займа на указанных МФО условиях в течение пяти дней после обращения в офис этой организации. И лучше этим воспользоваться, потратив эти пять дней на то, чтобы хорошенько взвесить все «за» и «против». И банки, и микрофинансовые организации обязаны раскрывать заёмщикам полную стоимость кредита — с указанием процента переплаты за пользование деньгами. Если такого нет, то это серьёзное нарушение закона, а сама компания, похоже, не исполняет и другие законы. Это рискованно. А получив на руки цифры переплат (и время на раздумья), можно сравнить их с условиями в различных организациях, выбрав в итоге ту, где заём вам обойдётся дешевле. Перед обращением за любым кредитом, в первую очередь, задумайтесь, как вы будете возвращать долг в том случае, если основной источник дохода окажется недоступен. В противном случае есть большая вероятность попасть в круговорот долгов. И, конечно, тщательно выбирайте срок и сумму займа — не берите денег, если не уверены, что сможете отдать их вовремя. Предельная долговая нагрузка по обслуживанию всех кредитов не должна превышать 30−40% ежемесячных доходов, получаемых стабильно. Обращаться за кредитом в банк или МФО — каждому решать самостоятельно. Главное, чтобы взятые деньги не обошлись вам слишком дорого во всех смыслах этого слова.