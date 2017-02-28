Мошенница отделалась условным сроком.
Инцидент произошёл в Ленинске-Кузнецком. С июня 2015 года по октябрь 2016 года женщина вносила ложные данные в основания для возврата НДФЛ. Поступавшие деньги она перечисляла на свои счета. Средства принадлежали консолидированному бюджету Кемеровской области.
В итоге бывшая сотрудница Межрайонной инспекции ФНС похитила более 1,5 миллиона рублей. Деньгами распорядилась по своему усмотрению, сообщает «Интерфакс» с ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Кемеровской области.
Ленинск-Кузнецкий городской суд признал женщину виновной. Она получила 2 года лишения свободы условно.
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