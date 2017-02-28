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Бывший налоговый эксперт украла из бюджета Кузбасса 1,5 миллиона рублей

Сегодня 12:44
1047
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
davidolsonlaw-firm.com

Мошенница отделалась условным сроком.

Инцидент произошёл в Ленинске-Кузнецком. С июня 2015 года по октябрь 2016 года женщина вносила ложные данные в основания для возврата НДФЛ. Поступавшие деньги она перечисляла на свои счета. Средства принадлежали консолидированному бюджету Кемеровской области.

В итоге бывшая сотрудница Межрайонной инспекции ФНС похитила более 1,5 миллиона рублей. Деньгами распорядилась по своему усмотрению, сообщает «Интерфакс» с ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Кемеровской области.

Ленинск-Кузнецкий городской суд признал женщину виновной. Она получила 2 года лишения свободы условно.

Комментарии 6
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7 0
Вот все кругом воруют, *** тоже хочу. Хочу жить по человечески.
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...
4 0
Вот все кругом воруют, *** тоже хочу. Хочу жить по человечески.
Тоже хочу условный срок за воровство, да вот хватит ли денег купить...
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Бусина
14 0
А чёта условно-то ей дали???? Тырила она не условно же, наликом потом взяла-то!!!! Это что за наказание такое??? Мартину тоже вот 4 года условно дали, и амнистировали в зале суда в честь взятия Бастилии........после Мартина суд был, мужик стырил 4 палки полу копченой колбасы, ущерб магазину составил 1200 рублей.........мужику дали 4 года колонии..........Да здравствует самый справедливый и гуманный суд в мире!!!!
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Прынц на сером "козле"
1 0
А чёта условно-то ей дали???? Тырила она не условно же, наликом потом взяла-то!!!! Это что за наказание такое??? Мартину тоже вот 4 года условно дали, и амнистировали в зале суда в честь взятия Бастилии........после Мартина суд был, мужик стырил 4 палки полу копченой колбасы, ущерб магазину составил 1200 рублей.........мужику дали 4 года колонии..........Да здравствует самый справедливый и гуманный суд в мире!!!!
Потому Мартину и дали условно,потому что есть с чего делиться... А мужику чем делиться? Отдать две палки колбасы?
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z
0 0
Ужас какой, так вот почему хорошо живется чиговникам.
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