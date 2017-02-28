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В Кузбассе недалеко от города заметили таёжного хищника

Сегодня 13:23
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
gtrk-omsk.ru

Мишка бегал рядом с дачным посёлком.

Лесного гостя заметили 7 июня в районе садоводческого общества «Фарфорист». Оно расположено в 2−3 километрах от Прокопьевска.

Косолапый попал в объектив камеры одного из жителей города.

В 23:00 я ехал на машине в сторону «Сибирских бань». Водитель встречного автомобиля посигналил фарами — дал, понять, что просит остановиться. Я остановился, и пассажиры автомобиля рассказали, что по дороге бегает медведь. Я достал телефон и приготовил видеокамеру — вдруг мишка попадётся и мне, — рассказал ВашГород.ру автор видео Алексей Немеров.

Ожидания прокопчанина оправдались. Лесной гость выбежал из кустов и побежал вдоль дороги. Молодой человек полагает, что медвежонок рванул вперёд, испугавшись света фар.

Автор видео уточнил, что косолапый двинулся в сторону дач.

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