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Где в Новокузнецке отпраздновать юбилей — вопрос дня

Сегодня 13:25
599
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

Сегодня в рубрике «Вопрос дня» новокузнечанка Инесса спрашивает, в каком из заведений лучше заказать праздник.

«Собираемся организовать маме юбилей (50 лет) в каком-нибудь ресторане. Подскажите, где лучше будет, чтобы ценник средний и хорошие условия? Человек на 10 где-то. Желательно, чтобы было в центре, ну или Кузнецком районе, где-то так».

Если вы хотите, чтобы ваш вопрос попал в рубрику, присылайте его нам на почту news@vashgorod.ru или в «предложку» нашей группы во «ВКонтакте» с пометкой «Вопрос дня».

Комментарии 6
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1
18 0
С такими зарплатами и ценами, в календаре кружочком обвести
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Юлия
0 1
В "The Плов" очень вкусно готовят
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Яя
2 0
В ресторане "АБА" справляли юбилей у мамы, очень понравилось, еще и скидки на алкоголь делают.
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Людмила
0 0
В "The Плов" очень вкусно готовят
Инесса! Знаешь,сколько людей,столько разных характеров.А характеры бывают и добрые,и злые. Мой совет тебе,Инесса,поговори на эту тему не в интернете,а с людьми,с которыми ты общаешься. И все у тебя получится на 5+. Желаю удачи.
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Читатель
1 0
"Севилья ". Демократичный ценник. Алкоголь свой можно приносить. Были в большом зале. Уютно.
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z
0 0
Сначала узнай кто владелец этого заведения, сейчас среди них много недостойных.
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