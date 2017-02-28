Сегодня в рубрике «Вопрос дня» новокузнечанка Инесса спрашивает, в каком из заведений лучше заказать праздник.

«Собираемся организовать маме юбилей (50 лет) в каком-нибудь ресторане. Подскажите, где лучше будет, чтобы ценник средний и хорошие условия? Человек на 10 где-то. Желательно, чтобы было в центре, ну или Кузнецком районе, где-то так».

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