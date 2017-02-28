В пломбире кузбасского производителя нашли запрещённые вещества.

Исследования провели эксперты Российского института потребительских исследований, Красноярского и Кемеровского Центров стандартизации. В поле зрения специалистов попал пломбир ванильный в вафельном стаканчике с шоколадной глазурью «Золотой резерв». Продукт изготавливали сотрудники «Новокузнецкого хладокомбината» (Кемерово, улица Тухачевского, 52).

Эксперты нашли в мороженом фитостерины. Их наличие свидетельствует о том, что в пломбире есть жиры растительного происхождения. Между тем, на упаковке указано, что мороженое натуральное, изготовлено из молока и сливочного масла, без растительных жиров.

По словам начальника отдела стандартизации и оценки соответствия Красноярского ЦСМ Татьяны Мельник, продукция, не соответствующая требованиям документации по составу, не является мороженым пломбир и представляет собой фальсифицированную продукцию.