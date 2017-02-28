В пломбире кузбасского производителя нашли запрещённые вещества.
Исследования провели эксперты Российского института потребительских исследований, Красноярского и Кемеровского Центров стандартизации. В поле зрения специалистов попал пломбир ванильный в вафельном стаканчике с шоколадной глазурью «Золотой резерв». Продукт изготавливали сотрудники «Новокузнецкого хладокомбината» (Кемерово, улица Тухачевского, 52).
Эксперты нашли в мороженом фитостерины. Их наличие свидетельствует о том, что в пломбире есть жиры растительного происхождения. Между тем, на упаковке указано, что мороженое натуральное, изготовлено из молока и сливочного масла, без растительных жиров.
По словам начальника отдела стандартизации и оценки соответствия Красноярского ЦСМ Татьяны Мельник, продукция, не соответствующая требованиям документации по составу, не является мороженым пломбир и представляет собой фальсифицированную продукцию.
В данном случае мы столкнулись с обманом потребителя при помощи искажения информации о товаре, так как в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» при использовании растительных жиров изготавливается «мороженое с заменителем молочного жира» с массовой долей жира не более 12 процентов, а не мороженое пломбир, — цитирует слова эксперта «Проднадзор».
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Эх а я уж подумал......
В пломбире кузбасского производителя нашли запрещённые вещества....
Эх а я уж подумал......
Берешь информацию с производства - сколько произвели и изымается в 20 раз больше денег с владельцев.
Деньги перечисляются на бесплатную медицину в Кузбассе.
Берешь информацию с производства - сколько произвели и изымается в 20 раз больше денег с владельцев.
Деньги перечисляются на бесплатную медицину в Кузбассе.
- Проднадзор! Ведь они же проспали торговцев фальсификатом!