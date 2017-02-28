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Кузбассовцам продавали фальсификат вместо мороженого

Сегодня 14:09
2180
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vk.com

В пломбире кузбасского производителя нашли запрещённые вещества.

Исследования провели эксперты Российского института потребительских исследований, Красноярского и Кемеровского Центров стандартизации. В поле зрения специалистов попал пломбир ванильный в вафельном стаканчике с шоколадной глазурью «Золотой резерв». Продукт изготавливали сотрудники «Новокузнецкого хладокомбината» (Кемерово, улица Тухачевского, 52).

Эксперты нашли в мороженом фитостерины. Их наличие свидетельствует о том, что в пломбире есть жиры растительного происхождения. Между тем, на упаковке указано, что мороженое натуральное, изготовлено из молока и сливочного масла, без растительных жиров.

По словам начальника отдела стандартизации и оценки соответствия Красноярского ЦСМ Татьяны Мельник, продукция, не соответствующая требованиям документации по составу, не является мороженым пломбир и представляет собой фальсифицированную продукцию.

В данном случае мы столкнулись с обманом потребителя при помощи искажения информации о товаре, так как в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» при использовании растительных жиров изготавливается «мороженое с заменителем молочного жира» с массовой долей жира не более 12 процентов, а не мороженое пломбир, — цитирует слова эксперта «Проднадзор».

Комментарии 12
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Дон Хенаро 42629
13 0
В пломбире кузбасского производителя нашли запрещённые вещества....
Эх а я уж подумал......
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бревно Ленина
6 0
не "фильсификат", а "физдипикат", от глагола "физдипицировать", исправьте
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Эээ
17 0
Проверьте все продукты в магазинах... пжалуйста, и огласите весь список "фильсификата" и запрещенных веществ с указанием наименовани магазинов.
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ленин на бронивике
5 0
не "фильсификат", а "физдипикат", от глагола "физдипицировать", исправьте
"физдипикат"-это предвыборные речи. от глагола "физдить"
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*
7 0
Проверьте все продукты в магазинах... пжалуйста, и огласите весь список "фильсификата" и запрещенных веществ с указанием наименовани магазинов.
Нам тогда есть будет нечего (( меньше знаешь-крепче спишь в данном случае
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Кемеровчанин
2 0
Дон Хенаро:
В пломбире кузбасского производителя нашли запрещённые вещества....
Эх а я уж подумал......
Это предприятие выпускает один фальсификат . Центру сертификации давно надо его проверить .
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Мдаа
5 4
Явно конкуренты слили, у самих проднадзирателей ни за что бы ума не хватило, да и ленивые они.
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Ваня
1 0
Уже года два как я и моя семья в рот не берут мороженное производства Снежный городок. Это же не мороженое, а что то, что трудно даже произнести. Положишь( поставишь) стаканчик в тарелку и оставить на ночь, а утром оно как свеженькое, так и стоит, не тает, разве что вафля чуть изменится. Удивительное явление.
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z
1 0
Странно, а кто людям возместит удар по здоровью?
Берешь информацию с производства - сколько произвели и изымается в 20 раз больше денег с владельцев.
Деньги перечисляются на бесплатную медицину в Кузбассе.
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Мдаа
0 0
Странно, а кто людям возместит удар по здоровью?
Берешь информацию с производства - сколько произвели и изымается в 20 раз больше денег с владельцев.
Деньги перечисляются на бесплатную медицину в Кузбассе.
Как кто?
- Проднадзор! Ведь они же проспали торговцев фальсификатом!
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Лёлик-алкоголик
0 0
И чо?! Бачурин бентли теперь продаст, чтобы выплатить штраф? Да клал он на вас и на ваш потребнадзор и на мусарку и на приставов! Он не зря цех мороженого с новокузнецкого хладокомбината перекинул. Справлял он большую нужду на всех вас с высокой колокольни. Чувак из Италий с Испаниями не вылезает, радуется жизни и богатому папе, а вы тут про какие-то растительные жиры. Тьфу, не серьёзные вы все какие-то!
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Читатель
0 0
Уже года два как я и моя семья в рот не берут мороженное производства Снежный городок. Это же не мороженое, а что то, что трудно даже произнести. Положишь( поставишь) стаканчик в тарелку и оставить на ночь, а утром оно как свеженькое, так и стоит, не тает, разве что вафля чуть изменится. Удивительное явление.
А ведь правда. Полностью согласен
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