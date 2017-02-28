Кузбасский Следком возбудил уголовное дело после поражения током людей в бассейне.

Напомним, ЧП произошло 4 мая, в бассейне спорткомплекса «Северный» в Рудничном районе Кемерова. Четыре женщины и трое детей получили поражение электрическим током, когда входили в воду.

Сотрудники регионального управления Следственного комитета организовали проверку.

В рамках проверки бассейн осмотрен следователем с участием эксперта-специалиста Ростехнадзора. Выявлены нарушения, при которых посещение бассейна небезопасно для жизни или здоровья. Определено, что автоматический прибор, который должен блокировать попадание электричества в воду, не сработал, — сообщает пресс-служба ведомства.

Теперь следователям предстоит выяснить, в технически исправном ли состоянии находился прибор, а также надлежащим ли образом он эксплуатировался.

Пострадавшим проведут судебно-медицинскую экспертизу. Она установит тяжесть вреда здоровью из-за поражения током.

Расследование уголовного дела по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей» продолжается.

Как уже писал ВашГород.ру, после этого инцидента губернатор Аман Тулеев поручил проверить все бассейны в области.

Спустя несколько дней после ЧП в Кемерове стало известно об отравлении людей в бассейне в Новокузнецке. Там из-за повышенного содержания хлора двое детей и один взрослый попали в больницу.

В конце мая в Таштагольском районе временно закрыли спорткомплекс «Дельфин». Состояние здания, в том числе расположенного в нём бассейна, ставило под угрозу здоровье посетителей.