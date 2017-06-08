Дожди, грозы и ветер не спешат уходить из Кузбасса.

В пятницу, 9 июня, в большинстве районов ожидаются дожди от небольших до умеренных, местами гроза. Юго-западный ветер будет усиливаться до 13−18 метров в секунду. Температура днём составит +20…+25. По востоку области столбик термометра поднимется не выше +20 градусов, сообщает Кемеровский гидрометцентр.

В ночь на субботу, 10 июня, похолодает до +8…+13 градусов. Днём воздух прогреется до +18…+23, по югу до +28 градусов. Порывы юго-западного ветра могут достигать 15−20 метров в секунду. Ожидаются дожди различной интенсивности с грозами.

В ночь на воскресенье, 11 июня, температура понизится до +10 градусов. Днём синоптики прогнозируют 18…23 градуса тепла. Пройдут небольшие дожди, а юго-западный ветер будет дуть с порывами до 15 метров в секунду.

Ночью в понедельник, 12 июня, температура составит +8…+13 градусов. Днём ожидается 18…23 градуса выше ноля. Местами сохранятся небольшие дожди, грозы, юго-западный ветер с порывами до 15 метров в секунду.

Ночью во вторник, 13 июня, столбик термометра понизится до +8…+13 градусов. В последующие сутки синоптики обещают повышение температуры.