Дожди, грозы и ветер не спешат уходить из Кузбасса.
В пятницу, 9 июня, в большинстве районов ожидаются дожди от небольших до умеренных, местами гроза. Юго-западный ветер будет усиливаться до 13−18 метров в секунду. Температура днём составит +20…+25. По востоку области столбик термометра поднимется не выше +20 градусов, сообщает Кемеровский гидрометцентр.
В ночь на субботу, 10 июня, похолодает до +8…+13 градусов. Днём воздух прогреется до +18…+23, по югу до +28 градусов. Порывы юго-западного ветра могут достигать 15−20 метров в секунду. Ожидаются дожди различной интенсивности с грозами.
В ночь на воскресенье, 11 июня, температура понизится до +10 градусов. Днём синоптики прогнозируют 18…23 градуса тепла. Пройдут небольшие дожди, а юго-западный ветер будет дуть с порывами до 15 метров в секунду.
Ночью в понедельник, 12 июня, температура составит +8…+13 градусов. Днём ожидается 18…23 градуса выше ноля. Местами сохранятся небольшие дожди, грозы, юго-западный ветер с порывами до 15 метров в секунду.
Ночью во вторник, 13 июня, столбик термометра понизится до +8…+13 градусов. В последующие сутки синоптики обещают повышение температуры.
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И нахрена, казалось бы, мне сдалась погода по Кузбассу, если меня ожидает погода именно в моем городе, я худею!