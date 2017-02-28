Видеоблогер из Новосибирска рассказала, сколько зарабатывает на ютьюбе и на что тратит деньги.

25-летняя Марина из Новосибирска ведёт популярный блог про фотографию на ютьюбе, у её канала — более 200 подписчиков. В рубрике «Личный счёт» на столичном портале The Village девушка подробно рассказала о своих заработках и тратах.

С профессиональным самоопределением у Марины всегда были трудности. Она окончила техникум, поступила в вуз по требованию родителей и вскоре бросила учёбу, устроившись официанткой в ночной клуб. Там она познакомилась с фотографом и вскоре поняла: фотография — это её призвание, а свой блог на канале YouTube — идеальная работа.

«Я запустила канал, но прошло полтора года, а на меня никто не подписывался. Когда я уже совсем отчаялась, мое видео внезапно попало в раздел «Рекомендованные». Ролик про краски Холи стал активно набирать просмотры. За месяц на меня подписалось около 30 тысяч человек. Цифра начала расти: люди смотрели остальные видео и ставили лайки. Скоро я достигла заветной цифры — 100 тысяч подписчиков, — и YouTube подарил мне «Серебряную кнопку».

Сейчас у Марины 204 тысячи подписчиков, она зарабатывает благодаря рекламе. Основная часть — это внутренняя реклама на платформе, иногда девушка рассказывает о каких-то товарах в своих видео.

«YouTube так устроен, что постоянно подстёгивает тебя снимать. Не снимаешь видео — не получаешь денег. Миллион просмотров самого видео — это примерно 10 тыс. руб. рекламного дохода. Также у меня есть доход от сторонней рекламы — когда я рекламирую что-то в своих видео. Мои цены варьируются в зависимости от того, что предлагают рекламировать и сколько времени я трачу на создание ролика — от 5 до 15 тыс. руб.».

Максимальный доход Марины в месяц — 35 тыс. руб. Она не тратит деньги на квартиру, поскольку живёт с родителями, и копит на отпуск. Девушка хочет поехать на Алтай.

Марина признаётся — чтобы зарабатывать на ютьюбе, блогер должен снимать как минимум два ролика в неделю. Сейчас она мечтает дойти до своего собственного миллиона подписчиков — план на несколько лет вперёд у девушки уже есть.