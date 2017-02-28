Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
Новосибирцев ждут штормовые выходные

Бедные получат дополнительные деньги на еду: названа сумма

Сегодня 16:35
717
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Capetalk

Малоимущие россияне получат около 10 000 рублей в год на продуктовые карточки, заявили в правительстве.

В месяц это около 850 рублей, в день — чуть больше 27 рублей. Деньги в виде баллов начнут поступать на карты «Мир» к бедным ежемесячно и после 30 дней сгорят, если их не потратить. Оплатить ими можно только продукты, рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

Потратить эти деньги на алкоголь, сигареты, чипсы, газировку и некоторые другие товары россияне не смогут. Напомним, также для покупки по карте станут доступны только отечественные продукты. Таким образом власти «убьют двух зайцев» сразу — помогут и бедным, и российскому производителю. Приобрести их можно будет в любом магазине, где принимают банковские карты, и даже на рынке или ярмарке.

Программу планируют запустить в 2018 году, но полностью она станет работать, вероятней всего, только в 2019-м. Деньги на продукты дадут 19,8 миллиона человек — именно столько у нас живут за чертой бедности, пишет Novokuznetsk.su.

Как уже писал ВашГород.ру, на реализацию программы государство потратит более 300 миллиардов рублей.

Комментарии 9
Добавить комментарий
аватар
Дон Хенаро 42629
12 2
При этому пусть сравнят сколько в США в месяц пособие по безработице, например...
ответить
аватар
Возмущенная
16 0
Ну десятка на год - это прям по-царски! Можно "пол" магазина скупить... Поэтому русскому народу остаётся только одно, взять бутылку на свои кровные и залить горе, чтобы не думать, какое у нас щедрое правительство.
ответить
аватар
123
7 0
Все правильно, скот надо кормить..

ps: ждите подорожание отчессвиных продуктов.
ответить
аватар
123
0 0
Ну десятка на год - это прям по-царски! Можно "пол" магазина скупить... Поэтому русскому народу остаётся только одно, взять бутылку на свои кровные и залить горе, чтобы не думать, какое у нас щедрое правительство.
С этим уже сложнее. Боярка под запретом.
ответить
аватар
Читатель
3 4
Ну десятка на год - это прям по-царски! Можно "пол" магазина скупить... Поэтому русскому народу остаётся только одно, взять бутылку на свои кровные и залить горе, чтобы не думать, какое у нас щедрое правительство.
Я не осуждаю бедных, но мне кажется нужно в первую очередь на себя полагаться, а не ждать подачек... самому себя нужно кормить
ответить
аватар
z
4 0
Чет не понятно, а чьи деньги то нищим дадут?
ответить
аватар
Straifi 32
5 0
Сами бы попробовали прожить на 850 рублей в месяц....
ответить
аватар
Екарный Бабай
14 0
Сталин за два года после войны (которая длилась более 4 лет и нанесла огромный ущерб стране), отменил продуктовые карточки. Путин развязав непонятно что в Сирии и Украине,обворовал свою страну до состояния нищеты и вводит продуктовые карточки,эпический молодец.
ответить
аватар
местный-2
5 0
Чет не понятно, а чьи деньги то нищим дадут?
Наверно те,которые у них же и отобрали,сделав низкие зарплаты неотъемлемой частью нашей жизни.
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ