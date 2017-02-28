Малоимущие россияне получат около 10 000 рублей в год на продуктовые карточки, заявили в правительстве.

В месяц это около 850 рублей, в день — чуть больше 27 рублей. Деньги в виде баллов начнут поступать на карты «Мир» к бедным ежемесячно и после 30 дней сгорят, если их не потратить. Оплатить ими можно только продукты, рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

Потратить эти деньги на алкоголь, сигареты, чипсы, газировку и некоторые другие товары россияне не смогут. Напомним, также для покупки по карте станут доступны только отечественные продукты. Таким образом власти «убьют двух зайцев» сразу — помогут и бедным, и российскому производителю. Приобрести их можно будет в любом магазине, где принимают банковские карты, и даже на рынке или ярмарке.

Программу планируют запустить в 2018 году, но полностью она станет работать, вероятней всего, только в 2019-м. Деньги на продукты дадут 19,8 миллиона человек — именно столько у нас живут за чертой бедности, пишет Novokuznetsk.su.

Как уже писал ВашГород.ру, на реализацию программы государство потратит более 300 миллиардов рублей.