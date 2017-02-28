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Какие продукты больше всего подорожали в Кузбассе

Сегодня 16:40
478
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
sadishko.ru

Специалисты рассказали об изменениях цен на продукты в Кемеровской области в мае 2017 года.

По данным Кемерововстата, за месяц (по сравнению с апрелем) в Кузбассе существенно подорожали некоторые овощи. Так, цена на капусту увеличилась на 59,02 процента. Репчатый лук стал дороже на 44,05 процента, картошка — на 20,49 процента, свёкла — на 21,94 процента. Морковь прибавила в цене 15,18 процента.

На 4,23 процента подорожали фрукты.

Свежие огурцы и помидоры, напротив, стали дешевле. Немного сбавили в цене макаронные и крупяные изделия, яйца, соль, чай чёрный в пакетиках, мучные кондитерские изделия, шоколад.

В целом с начала года цены на продукты в Кузбассе выросли на 0,5 процента.

Комментарии 2
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Василий
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А так называемые депутаты,вернее дармоеды,стали дороже на 1000%. И пусть докажут обратное.
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