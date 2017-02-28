Наступают длинные выходные, и я, Андрей Никатов, эксперт ВашГород.ру, снова готов поделиться с читателями секретом хороших выходных.

Не забывайте, что суббота и воскресенье у телевизора и компьютера — это выходные, потерянные зря. Как говорится, лучший отдых — это смена деятельности. А если вы работаете в офисе, то, по возможности, лучше вообще отказаться от гаджетов на несколько дней. И вместо этого, например…

Повторить школьную программу

Ученики со всей России пишут ЕГЭ. Уже сдали математику, обществознание, географию и ещё несколько дисциплин. Если школу вы закончили давно, и уже смутно припоминаете, чем джоуль отличается от ома и что будет, если растворить хлороводород в воде (я вот, хоть убейте, не припомню), вспомните. Поддержите ребят и пролистайте учебники — знания всегда пригодятся.

Придумать вопрос для президента

15 июня Владимир Путин ответит на вопросы россиян в прямом эфире. ВашГород.ру приготовил несколько тем, о которых хотел бы спросить президента. Предлагаю присоединиться к журналистам и узнать у главы ответы на интересующие вас дела, ну или предложить журналистам свою идею, что можно узнать у Путина.

Выбраться на природу

Нам обещают грозы, но в остальном, погода ожидается неплохая — в районе 23-х градусов днём. Можно отправиться на поиски первых сыроежек. Но будьте осторожны — в лесах полным-полно клещей. А ещё есть шанс встретить медведя — они за неделю уже два раза выходили к людям, рядом с Беловом и Прокопьевском. Но разве это помешает любителю природы?

Подумать о ветеранах

Фото — Стас Журавлёв

Месяц назад мы отпраздновали 9 Мая. Предлагаю сделать ветеранам приятное и показать, что мы помним о них не только в День Победы. Новокузнечанка намерена реализовать проект «Ветеранский дворик» и оборудовать для пожилых площадку для занятий физкультурой и отдыхом. Для этого ей нужны ваши идеи.

Провести выходные в городе

Для тех, кто желает выйти в город, есть масса вариантов. 11 числа можно посетить молодёжный опен-эйр, на котором гости превратятся в живую палитру, и послушать концерт духового оркестра на Драмтеатре. А ещё в городе открылись букинистические павильоны и появился крутой экстремальный аттракцион в верёвочном парке.

Ну и, конечно, главное событие недели — День России. 12 числа на многих площадках Новокузнецка организуют праздник. Куда сходить — читайте здесь. И напомню: во время прогулок не разрешайте своим детям купаться в фонтанах — это опасно.

Отличных выходных!

Андрей Никатов