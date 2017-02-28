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Новосибирск: Карта выходных с 9 по 12 июня

Российские школьники пишут очередной ЕГЭ

Сегодня 07:30
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
1tulatv.ru/sites

Сегодня, 9 июня, выпускники школ вновь сядут за парты.

Ребята сдадут единый госэкзамен по русскому языку. Работа состоит из двух частей и содержит 25 заданий. Продолжительность экзамена составляет 3 часа 30 минут. Минимальное количество баллов для получения аттестата — 24, уточняет пресс-служба департамента образования и науки Кемеровской области.

Отмечается, что результаты ЕГЭ по русскому языку необходимо представить при поступлении в вуз на любое направление подготовки (специальность). Вузы не имеют права устанавливать минимальный проходной порог по этому предмету ниже 36 баллов.

Напомним, первый ЕГЭ — по математике — школьники написали 2 июня. Экзамен по обществознанию прошёл 5 июня.

Подробный график основных и резервных ЕГЭ можно посмотреть здесь.

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