Сегодня, 9 июня, выпускники школ вновь сядут за парты.

Ребята сдадут единый госэкзамен по русскому языку. Работа состоит из двух частей и содержит 25 заданий. Продолжительность экзамена составляет 3 часа 30 минут. Минимальное количество баллов для получения аттестата — 24, уточняет пресс-служба департамента образования и науки Кемеровской области.

Отмечается, что результаты ЕГЭ по русскому языку необходимо представить при поступлении в вуз на любое направление подготовки (специальность). Вузы не имеют права устанавливать минимальный проходной порог по этому предмету ниже 36 баллов.

Напомним, первый ЕГЭ — по математике — школьники написали 2 июня. Экзамен по обществознанию прошёл 5 июня.

Подробный график основных и резервных ЕГЭ можно посмотреть здесь.