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Учёные рассказали о генетической предрасположенности россиян к серьёзной психической болезни

Сегодня 07:40
837
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
strana-s.ru

Заболевание, как утверждают эксперты, может развиваться не только по психологическим, но и по генетическим причинам.

Почти 30 процентов россиян являются носителями мутаций, делающих их склонными к развитию депрессии и суицидальных настроений. К таким выводам пришли специалисты компании Genotek и учёные из Федерального центра психиатрии и наркологии (ФМИЦПН) имени Сербского, сообщает РИА Новости.

Депрессия является сегодня одной из главных психических болезней человечества, наносящей многомиллиардные убытки мировой экономике каждый год. По статистике ВОЗ, от неё страдают около 300 миллионов жителей во всём мире. Многие из них не могут избавиться от подавленного настроения и других проблем с психикой на протяжении десятилетий.

Депрессия — болезнь, которую необходимо диагностировать и лечить специальными препаратами, утверждают медики. Эффективность лекарства для конкретного организма также зависит от наследственности.

Ранее психиатр рассказала ВашГород.ру, как лечить депрессию.

Комментарии 5
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местный-2
10 1
Как же нравится кому-то этот бизнес....торговля лекарствами пустышками.
Оооочень видать прибыльно,а самое главное и не придраться ни к чему.Человек ведь не поймет никогда болел ли он и был ли у "лечения" положительный эффект.
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Эээ
5 0
Ну в наше время,это неболезнь а нормальное состояние народа. Пол страны в кредитах, зарплата мизер, цены высокие, и т.д и т.п, и как тут без депрессии и психа.
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Некоматозный.
2 0
Вот молодцы! Не реактивный у нас депресняк, а наследственный. Нет, бл... , причин страдать! Спасибо, теперь ясность.
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1
4 3
Так эта страна не предназначена для жизни, только для страданий, отсюда всякие расстройства. Причина не в генах ))), умники
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Сергей
4 0
Интересное исследование - оказывается в депрессии и склонности к суициду виновата не экономическая ситуация в стране (у человека нет будущего, часто нет настоящего - не знаешь на что накормить одеть/обуть своих детей) - нет работы достойной, растет коммуналка и прочие тарифы, растут цены на продукты питания. Но теперь винить некого - во всем виноваты гены.
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