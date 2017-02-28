Заболевание, как утверждают эксперты, может развиваться не только по психологическим, но и по генетическим причинам.

Почти 30 процентов россиян являются носителями мутаций, делающих их склонными к развитию депрессии и суицидальных настроений. К таким выводам пришли специалисты компании Genotek и учёные из Федерального центра психиатрии и наркологии (ФМИЦПН) имени Сербского, сообщает РИА Новости.

Депрессия является сегодня одной из главных психических болезней человечества, наносящей многомиллиардные убытки мировой экономике каждый год. По статистике ВОЗ, от неё страдают около 300 миллионов жителей во всём мире. Многие из них не могут избавиться от подавленного настроения и других проблем с психикой на протяжении десятилетий.

Депрессия — болезнь, которую необходимо диагностировать и лечить специальными препаратами, утверждают медики. Эффективность лекарства для конкретного организма также зависит от наследственности.

Ранее психиатр рассказала ВашГород.ру, как лечить депрессию.