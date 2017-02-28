Очередной индустриальный пленэр, который Сибирская генерирующая компания уже традиционно устраивает для художников Новокузнецка, собрал ещё больше живописцев — именитых и начинающих.

Девять членов Союза художников, среди которых известные и любимые не только в нашем городе Алевтина Архиповская, Елена Башарина, Анатолий Думлер, Екатерина Чепис и, конечно же, председатель новокузнецкого отделения СХР Александр Суслов. Молодые мастера. Студенты. В этот раз представители удивительного мира изобразительного искусства были приглашены на газотурбинную электростанцию «Новокузнецкая», построенную меньше трёх лет назад.

Два контрольно-пропускных пункта — с солнечно поблескивающим искусственным каналом между первым и вторым КПП. Обязательный инструктаж, после которого художники разбирают «фирменные» белые каски с аккуратно-симпатичным «лейблом» СГК. Плюс 49 камер видеонаблюдения по всей территории ГТЭС — а она очень компактная, так что просматривается каждый квадрат. В общем, всё, как положено. Во-первых, здесь природный газ, а оборудование находится под давлением и высоким напряжением.

Но главное — электростанцию «Новокузнецкая» можно назвать стратегическим объектом. Это серьёзно. Сибирская генерирующая компания построила её в рамках выполнения обязательств перед правительством РФ по вводу и предоставлению новых энергомощностей.

Вся энергосистема страны объединена в ЕЭС России. Если где-то «тонко» — «подключается» государство.

Заметный дефицит мощностей наблюдался как раз на юге нашего региона. ГТЭС «Новокузнецкая» полностью решает эту проблему на территории Кузбасса и всей Сибири — она способна покрыть любые пиковые нагрузки. Это самая молодая электростанция Сибирской генерирующей компании. Её возведение другие «живописцы» — только слова — сразу же окрестили стройкой века. И не удивительно — ведь всего за три года был построен абсолютно новый объект в сфере генерации. Это первая станция кузбасской энергетики, возведённая за последние полвека — причём полностью с нуля.

Все с живым интересом оглядываются вокруг — «какая классная хайтэковская станция»! Совсем другой «индустриальный организм» — по сравнению с Кузнецкой ТЭЦ и Томь-Усинской ГРЭС, тоже входящих в состав СГК, где новокузнецкие художники побывали в прошлом году. Главный инженер электростанции Алексей Александрович Петренко ведёт вооружённых фотоаппаратами и мольбертами гостей по предприятию. Видно, как он им гордится. Как любимым ребёнком.

«Новокузнецкая», и правда, впечатляет и даже «ломает» стереотипы. Она оборудована по последнему слову науки и техники, а «умещается» на довольно скромной площади. Но места на всё хватает — тут, буквально в шагах друг от друга, пункт подготовки газа, воздушно-конденсационная установка, комплектное распределительное устройство, вспомогательный корпус и другое оборудование. Только «главные» здесь — конечно же, два энергоблока с газотурбинными установками и турбогенераторами. Сложные и обладающие особенной, ни на что не похожей красотой, созданной инженерным гением людей, они выглядят просто завораживающе.

В высоком турбинном отделении блестят яркие наливные полы, отражая загадочные тени серебристо-белых и синих «махин» и продуманную геометрию зелёных и красных, жёлтых и бирюзовых труб. Действительно, очень красиво. И так тихо! «Новокузнецкая» работает только в пиковых ситуациях. Но даже в это время здесь совсем не шумно. А пока станция «дремлет» — как готовый в любую минуту стремительно сорваться с места зверь — только едва различимо гудят насосы и осушитель воздуха (в газовой турбине не должно быть никакой влаги).

Центральный щит управления тоже встречает художников тишиной. Шесть гигантских мониторов на всю стену, ещё десять поменьше на длинном столе да несколько по углам наполненного воздухом и светом огромного помещения беззвучно транслируют «жизнь» газотурбинной электростанции. Человек, который здесь за всё отвечает, может, если понадобится, вручную синхронизировать турбины!

На крыше похожий на инопланетный корабль серебристый воздухоочиститель — на «пике» работы он «засасывает» в час 50 тысяч кубометров воздуха, который нагнетается в камеры сгорания. Туда же под давлением «втекает» газ… И турбина раскручивается до трёх тысяч оборотов!

Голубое небо в слоистой дымке облаков эффектно оттеняет полосатую красно-белую трубу, доминирующую на всем пейзажем. Она принадлежит соседней Кузнецкой ТЭЦ, на чьей площадке три года назад и построили ГТЭС «Новокузнецкую». В отличие от своей «соседки», газотурбинная электростанция смотрится почти игрушечной — и размерами, и чистыми, экспрессивными красками. Солнечные жёлтые и жёлто-белые «кубы» и «кубики» основного и вспомогательным зданий — в одном из них ждут своего часа «проснуться» мощные вентиляторы с лопастями почти в полтора десятка метров. Интенсивные линии синего и красного цвета. Аккуратный зелёный прямоугольник газончика. Белоснежные круги гипсовых клумб.

Яркая геометрия созданного людьми компактного мира! Бликующее стекло пункта подготовки газа. Большущая труба с серым «гофрированным» раструбом. Аккуратно размеченные квадраты — под будущие объекты ГТЭС. Похоже на картины Николя де Сталь — французского художника с русскими корнями, современника нового искусства. Широко и плотно «закрашенные» плоскости, «закодированные» пейзажи, лаконичные и выразительные одновременно, насыщенные мощной внутренней энергетикой.

Да, несмотря на свою внешнюю «игрушечность», «Новокузнецкая» является самой мощной из всех газотурбинных станций, работающих в Сибирском федеральном округе. А ещё она самая «скоростная» за Уралом — для полного «разгона» ей достаточно всего лишь восемнадцати минут от начала загрузки! А чтобы «раскрутить» турбины энергоблока, например, работающего на угле, обычно уходит шесть-восемь часов. В восточной части страны таких газотурбинных электростанций больше нет. Она, единственная, способна так оперативно «выдать» в единую национальную энергосистему 297,44 МВт электрической мощности.

А если «в людях» — на дома новокузнечан хватит, если вдруг, не дай бог, конечно, Новокузнецк останется без электричества. ГТЭС «Новокузнецкая» — это мобильная станция. Она не только резерв СГК — всей ЕЭС страны. И поэтому работает не в постоянном, базовом, а в так называемом «пиковом» режиме — когда потребление электроэнергии в энергосистеме за короткое время значительно возрастает и быстро падает.

Председатель новокузнецкого отделения СХР Александр Суслов объясняет важность индустриального пейзажа: «Это то, что нас окружает ежечасно, в этой ритмике и пластике мы все живём, и человек должен видеть и понимать их красоту». Все живописцы «разбредаются» по территории, выбирая самые впечатлившие каждого виды, и остаются наедине с миром природы — солнцем и небом — и с созданным людьми миром ГТЭС. Рождаются первые эскизы, которые наверняка превратятся в удивительные картины, а они станут новой уникальной выставкой. Будем ждать!

Инна Ким