В понедельник, 12 июня, новокузнечане вместе со всей страной отметят День России.
В честь праздника на площадках каждого района организуют мероприятия.
Центральный район
В 10.00 на Кирова начнётся торжественный митинг. В 12.00 на различных площадках стартуют развлекательные программы.
В Арт-сквере в 12.00 начнётся «Этнопалитра Новокузнецка». В мероприятии поучаствуют лидеры национальных общин города. Для гостей приготовят национальные песни и танцы, игры, мастер-классы, выставку блюд и декоративно-прикладного творчества.
С 17.00 до 19.00 там же горожане услышат музыку от духового оркестра ДК «Алюминщик».
На сцене у планетария с 12.00 выступят творческие коллективы ДК Куйбышевского района и «Комсомольца». В 17.00 начнутся танцы для старшего поколения.
У Драмтеатра с 12.00 горожанам споют талантливые ребятишки из театра детского творчества «Юность». Желающие смогут пройти викторины на знание символики России и Новокузнецка.
Возле «Сибири» с 10.00 заработают детские аттракционы.
В 12.00 в парке Гагарина пройдёт акция «Моя Россия — моя страна!». Горожан ждёт концерт, шествие и флешмоб.
До 17.00 в студенческом сквере возле СибГИУ также организуют мероприятия.
Орджоникидзевский район
В Абашеве на сцене у ДК Маяковского в 14.00 начнётся концерт «Сегодня праздник всей страны!».
В Притомском у ДК «Шахтостроитель» в 16.00 начнётся программа «Мы дети твои, Россия!». Для жителей споют вокальные группы «Лучики» и «Оазис». Помимо концерта, будут работать детские батуты, желающие смогут покататься на лошадях, принять участие в конкурсе рисунков на асфальте.
Кузнецкий район
У «Кузнецкой крепости» с 12.00 до 14.00 пройдёт развлекательно-патриотическая программа.
А на площадке у «Алюминщика» с 17.30 желающие смогут попробовать себя в конкурсе рисунков на асфальте. Затем для жителей выступят талантливые горожане из творческих коллективов ДК.
Новоильинский район
В 11.00 на площади общественных мероприятий Новоильинского района пройдёт игровая программа «Летний фейерверк». Самые маленькие жители смогут покататься на лошадях, электромобилях и попрыгать на батутах.
Куйбышевский район
С 12.00 на площади общественных мероприятий начнётся концерт. В 14.00 стартует «Библиодесант». Во время праздника на площади для детей организуют прокат электрических мини-автомобилей и батут.
Заводской район
С 11.00 на стадионе «Запсибовец» горожане смогут увидеть спартакиаду работников администрации и учреждений города.
В 12.00, как уже сообщал ВашГород.ру, на площади общественных мероприятий состоится открытие танцевального турнира.
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Площадку возле Дк "Маяковского"...расчистили от снега...
Всю зиму не чистили...должным образом!
Посмотрите...сколько мероприятий организовано по районам города!В сравнении с предыдущими "жирными"годами!
Думаю Хенаро и дальше будет радовать нас мероприятиями с участием детей)))
А следом показывают репортаж про еще неоскорбившихся верующих, которые тыщами едут облобызать кости святых трупов ))))
Поэтому, конечно, ВСЕ НА МИТИНГ! Делаем плакаты и лозунги!!! Лозунги только не с призывами, а в стиле МОНСТРАЦИИ, но со смыслом!
Площадку возле Дк "Маяковского"...расчистили от снега...
Всю зиму не чистили...должным образом!
Посмотрите...сколько мероприятий организовано по районам города!В сравнении с предыдущими "жирными"годами!
Думаю Хенаро и дальше будет радовать нас мероприятиями с участием детей)))
P.S. И еще, уточняю: я Хренару не ругаю, я его поношу..... :-)))))
Но митинг "будет", как уже сообщал мой друг Хенаро, на Запсибе у "Березки" - в 14-00 состоится.
P.S. И еще, уточняю: я Хренару не ругаю, я его поношу..... :-)))))
Видишь....как власть начала работать...сплошной праздник на всех площадях районов!
И всё это ......чтоб люди не слышали правды.
Все площадки в городе оказались неожиданно востребованы!
А следом показывают репортаж про еще неоскорбившихся верующих, которые тыщами едут облобызать кости святых трупов ))))
Поэтому, конечно, ВСЕ НА МИТИНГ! Делаем плакаты и лозунги!!! Лозунги только не с призывами, а в стиле МОНСТРАЦИИ, но со смыслом!
Если хотят всё-таки его запретить, тогда чё на митинге делать, если до 12-го его запретят ?!
Если хотят всё-таки его запретить, тогда чё на митинге делать, если до 12-го его запретят ?!
А следом показывают репортаж про еще неоскорбившихся верующих, которые тыщами едут облобызать кости святых трупов ))))
Поэтому, конечно, ВСЕ НА МИТИНГ! Делаем плакаты и лозунги!!! Лозунги только не с призывами, а в стиле МОНСТРАЦИИ, но со смыслом!
P.S. И еще, уточняю: я Хренару не ругаю, я его поношу..... :-)))))
замучаетесь добираться.я постараюсь
"Тогда мы идем к Вам !"
"Тогда мы идем к Вам !"
Дата 12 июня время с 14:00 до 17:00
https://vk. com/miting. nvkz2 (ПРОБЕЛЫ УБРАТЬ)
Митинг будет проходить в Заводском районе на площадке у бывшего кинотеатра "Берёзка". Адрес: Горьковская 27а
Дата 12 июня время с 14:00 до 17:00
https://vk. com/miting. nvkz2 (ПРОБЕЛЫ УБРАТЬ)
P.S. И еще, уточняю: я Хренару не ругаю, я его поношу..... :-)))))
Ждем всех, даже недругов))))
Площадку возле Дк "Маяковского"...расчистили от снега...
Всю зиму не чистили...должным образом!
Посмотрите...сколько мероприятий организовано по районам города!В сравнении с предыдущими "жирными"годами!
Думаю Хенаро и дальше будет радовать нас мероприятиями с участием детей)))
ВКЛЮЧИТЕ МЕРОПРИЯТИЕ В СТАТЬЮ!!!!!!
P.S. И еще, уточняю: я Хренару не ругаю, я его поношу..... :-)))))
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