В понедельник, 12 июня, новокузнечане вместе со всей страной отметят День России.

В честь праздника на площадках каждого района организуют мероприятия.

Центральный район

В 10.00 на Кирова начнётся торжественный митинг. В 12.00 на различных площадках стартуют развлекательные программы.

В Арт-сквере в 12.00 начнётся «Этнопалитра Новокузнецка». В мероприятии поучаствуют лидеры национальных общин города. Для гостей приготовят национальные песни и танцы, игры, мастер-классы, выставку блюд и декоративно-прикладного творчества.

С 17.00 до 19.00 там же горожане услышат музыку от духового оркестра ДК «Алюминщик».

На сцене у планетария с 12.00 выступят творческие коллективы ДК Куйбышевского района и «Комсомольца». В 17.00 начнутся танцы для старшего поколения.

У Драмтеатра с 12.00 горожанам споют талантливые ребятишки из театра детского творчества «Юность». Желающие смогут пройти викторины на знание символики России и Новокузнецка.

Возле «Сибири» с 10.00 заработают детские аттракционы.

В 12.00 в парке Гагарина пройдёт акция «Моя Россия — моя страна!». Горожан ждёт концерт, шествие и флешмоб.

До 17.00 в студенческом сквере возле СибГИУ также организуют мероприятия.

Орджоникидзевский район В Абашеве на сцене у ДК Маяковского в 14.00 начнётся концерт «Сегодня праздник всей страны!». В Притомском у ДК «Шахтостроитель» в 16.00 начнётся программа «Мы дети твои, Россия!». Для жителей споют вокальные группы «Лучики» и «Оазис». Помимо концерта, будут работать детские батуты, желающие смогут покататься на лошадях, принять участие в конкурсе рисунков на асфальте.

Кузнецкий район

У «Кузнецкой крепости» с 12.00 до 14.00 пройдёт развлекательно-патриотическая программа.

А на площадке у «Алюминщика» с 17.30 желающие смогут попробовать себя в конкурсе рисунков на асфальте. Затем для жителей выступят талантливые горожане из творческих коллективов ДК.

Новоильинский район

В 11.00 на площади общественных мероприятий Новоильинского района пройдёт игровая программа «Летний фейерверк». Самые маленькие жители смогут покататься на лошадях, электромобилях и попрыгать на батутах.

Куйбышевский район С 12.00 на площади общественных мероприятий начнётся концерт. В 14.00 стартует «Библиодесант». Во время праздника на площади для детей организуют прокат электрических мини-автомобилей и батут.

Заводской район

С 11.00 на стадионе «Запсибовец» горожане смогут увидеть спартакиаду работников администрации и учреждений города.

В 12.00, как уже сообщал ВашГород.ру, на площади общественных мероприятий состоится открытие танцевального турнира.