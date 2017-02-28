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Гид по городу

Куда в Новокузнецке сходить на День России

Сегодня 07:50
881
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

В понедельник, 12 июня, новокузнечане вместе со всей страной отметят День России.

В честь праздника на площадках каждого района организуют мероприятия.

Центральный район

В 10.00 на Кирова начнётся торжественный митинг. В 12.00 на различных площадках стартуют развлекательные программы.

В Арт-сквере в 12.00 начнётся «Этнопалитра Новокузнецка». В мероприятии поучаствуют лидеры национальных общин города. Для гостей приготовят национальные песни и танцы, игры, мастер-классы, выставку блюд и декоративно-прикладного творчества.

С 17.00 до 19.00 там же горожане услышат музыку от духового оркестра ДК «Алюминщик».

На сцене у планетария с 12.00 выступят творческие коллективы ДК Куйбышевского района и «Комсомольца». В 17.00 начнутся танцы для старшего поколения.

У Драмтеатра с 12.00 горожанам споют талантливые ребятишки из театра детского творчества «Юность». Желающие смогут пройти викторины на знание символики России и Новокузнецка.

Возле «Сибири» с 10.00 заработают детские аттракционы.

В 12.00 в парке Гагарина пройдёт акция «Моя Россия — моя страна!». Горожан ждёт концерт, шествие и флешмоб.

До 17.00 в студенческом сквере возле СибГИУ также организуют мероприятия.

Орджоникидзевский район

В Абашеве на сцене у ДК Маяковского в 14.00 начнётся концерт «Сегодня праздник всей страны!».

В Притомском у ДК «Шахтостроитель» в 16.00 начнётся программа «Мы дети твои, Россия!». Для жителей споют вокальные группы «Лучики» и «Оазис». Помимо концерта, будут работать детские батуты, желающие смогут покататься на лошадях, принять участие в конкурсе рисунков на асфальте.

Кузнецкий район

У «Кузнецкой крепости» с 12.00 до 14.00 пройдёт развлекательно-патриотическая программа.

А на площадке у «Алюминщика» с 17.30 желающие смогут попробовать себя в конкурсе рисунков на асфальте. Затем для жителей выступят талантливые горожане из творческих коллективов ДК.

Новоильинский район

В 11.00 на площади общественных мероприятий Новоильинского района пройдёт игровая программа «Летний фейерверк». Самые маленькие жители смогут покататься на лошадях, электромобилях и попрыгать на батутах.

Куйбышевский район

С 12.00 на площади общественных мероприятий начнётся концерт. В 14.00 стартует «Библиодесант». Во время праздника на площади для детей организуют прокат электрических мини-автомобилей и батут.

Заводской район

С 11.00 на стадионе «Запсибовец» горожане смогут увидеть спартакиаду работников администрации и учреждений города.

В 12.00, как уже сообщал ВашГород.ру, на площади общественных мероприятий состоится открытие танцевального турнира.

Комментарии 31
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Прохожий
16 0
Вроде МИТИНГ НАЗНАЧЕН!? А больше и ходит не куда, одни понты да лозунги.
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Акрихин
12 0
Митрич всё ругает Хенаро...........что пользы нет!?
Площадку возле Дк "Маяковского"...расчистили от снега...
Всю зиму не чистили...должным образом!
Посмотрите...сколько мероприятий организовано по районам города!В сравнении с предыдущими "жирными"годами!
Думаю Хенаро и дальше будет радовать нас мероприятиями с участием детей)))
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Вася
14 0
На МИТИНГ против коррупции и загнивающей власти!!!
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Сталин
12 0
только на Митинг! Долой буржуев кремля!
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123
9 0
Ребят, только что по дебилизатору на Вести.24 объявили, что госдурка хочет запретить ВПН и анонимайзеры на уровне ПО )))) Идиоты не понимают, что тотальный контроль - это путь в тупик и ПРЯМОЙ путь к майдану )))))
А следом показывают репортаж про еще неоскорбившихся верующих, которые тыщами едут облобызать кости святых трупов ))))
Поэтому, конечно, ВСЕ НА МИТИНГ! Делаем плакаты и лозунги!!! Лозунги только не с призывами, а в стиле МОНСТРАЦИИ, но со смыслом!
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Митрич
0 8
Митрич всё ругает Хенаро...........что пользы нет!?
Площадку возле Дк "Маяковского"...расчистили от снега...
Всю зиму не чистили...должным образом!
Посмотрите...сколько мероприятий организовано по районам города!В сравнении с предыдущими "жирными"годами!
Думаю Хенаро и дальше будет радовать нас мероприятиями с участием детей)))
Ты меня оконфузил: я нихрена не понял, ты язвишь или на полном серьезе? :-)))
P.S. И еще, уточняю: я Хренару не ругаю, я его поношу..... :-)))))
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Недимон
6 0
А митинг будет?
Митинг согласован "у черта на куличках" - подальше от центра, - как и в прошлый митинг 26 -го марта.
Но митинг "будет", как уже сообщал мой друг Хенаро, на Запсибе у "Березки" - в 14-00 состоится.
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Акрихин
8 0
Ты меня оконфузил: я нихрена не понял, ты язвишь или на полном серьезе? :-)))
P.S. И еще, уточняю: я Хренару не ругаю, я его поношу..... :-)))))
И то и другое!
Видишь....как власть начала работать...сплошной праздник на всех площадях районов!
И всё это ......чтоб люди не слышали правды.
Все площадки в городе оказались неожиданно востребованы!
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Я так кумекаю:
2 0
Ребят, только что по дебилизатору на Вести.24 объявили, что госдурка хочет запретить ВПН и анонимайзеры на уровне ПО )))) Идиоты не понимают, что тотальный контроль - это путь в тупик и ПРЯМОЙ путь к майдану )))))
А следом показывают репортаж про еще неоскорбившихся верующих, которые тыщами едут облобызать кости святых трупов ))))
Поэтому, конечно, ВСЕ НА МИТИНГ! Делаем плакаты и лозунги!!! Лозунги только не с призывами, а в стиле МОНСТРАЦИИ, но со смыслом!
ВПН - это Владимир Путин Незаменимый ???
Если хотят всё-таки его запретить, тогда чё на митинге делать, если до 12-го его запретят ?!
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Гражданин РФ.
4 0
Да вообще вопрос не стоит! Без вариантов на митинг против вороолигархата.
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КоляYeti 13269
5 0
ВПН - это Владимир Путин Незаменимый ???
Если хотят всё-таки его запретить, тогда чё на митинге делать, если до 12-го его запретят ?!
ВПН(VPN)-програмка не позволяющая отслеживать IP-адрес, люди пишущие хлесткие комменты против Власти ей пользуются - установил и выбираешь страну мира, где якобы находится комп, или смарт и ментовскому спецотделу ужо не отследить пользователя, это значит - "каво ты ловишь рваными трусами"- как то
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Okcана И. 52
3 106
только на Митинг! Долой буржуев кремля!
замучаетесь добираться.я постараюсь
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жека
5 0
Ребят, только что по дебилизатору на Вести.24 объявили, что госдурка хочет запретить ВПН и анонимайзеры на уровне ПО )))) Идиоты не понимают, что тотальный контроль - это путь в тупик и ПРЯМОЙ путь к майдану )))))
А следом показывают репортаж про еще неоскорбившихся верующих, которые тыщами едут облобызать кости святых трупов ))))
Поэтому, конечно, ВСЕ НА МИТИНГ! Делаем плакаты и лозунги!!! Лозунги только не с призывами, а в стиле МОНСТРАЦИИ, но со смыслом!
"Путина на нары" можно такой лозунг написать?
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Okcана И. 52
2 118
"Путина на нары" можно такой лозунг написать?
можно написоть-на --- нам такая ПУТИНА(с ударением на букву "и"
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Митричу
1 0
Ты меня оконфузил: я нихрена не понял, ты язвишь или на полном серьезе? :-)))
P.S. И еще, уточняю: я Хренару не ругаю, я его поношу..... :-)))))
Извините, а оконфузили - это опустили, да?
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Okcана И. 52
3 0
"Путина на нары" можно такой лозунг написать?
"путинка"-враг народа
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аватар
Я так кумекаю:
0 0
Okcана И.:
замучаетесь добираться.я постараюсь
На МИРНЫЙ митинг(!!!), а Вы, Оксана, террористка-экстремистка ??? ! ! !
"Тогда мы идем к Вам !"
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Okcана И. 52
2 0
На МИРНЫЙ митинг(!!!), а Вы, Оксана, террористка-экстремистка ??? ! ! !
"Тогда мы идем к Вам !"
идите на
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Дон Хенаро 42713
4 0
Вроде МИТИНГ НАЗНАЧЕН!? А больше и ходит не куда, одни понты да лозунги.
Митинг будет проходить в Заводском районе на площадке у бывшего кинотеатра "Берёзка". Адрес: Горьковская 27а
Дата 12 июня время с 14:00 до 17:00

https://vk. com/miting. nvkz2 (ПРОБЕЛЫ УБРАТЬ)
ответить
аватар
Дон Хенаро 42713
2 0
А митинг будет?
БУДЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНО ЖДЕМ ВСЕХ


Митинг будет проходить в Заводском районе на площадке у бывшего кинотеатра "Берёзка". Адрес: Горьковская 27а
Дата 12 июня время с 14:00 до 17:00

https://vk. com/miting. nvkz2 (ПРОБЕЛЫ УБРАТЬ)
ответить
аватар
Дон Хенаро 42713
3 0
Ты меня оконфузил: я нихрена не понял, ты язвишь или на полном серьезе? :-)))
P.S. И еще, уточняю: я Хренару не ругаю, я его поношу..... :-)))))
Митрич....заканчивай понОсить))) Бери плакат и присоединяйся))))
Ждем всех, даже недругов))))
ответить
аватар
Дон Хенаро 42713
2 0
Митрич всё ругает Хенаро...........что пользы нет!?
Площадку возле Дк "Маяковского"...расчистили от снега...
Всю зиму не чистили...должным образом!
Посмотрите...сколько мероприятий организовано по районам города!В сравнении с предыдущими "жирными"годами!
Думаю Хенаро и дальше будет радовать нас мероприятиями с участием детей)))
Да я как бы не вхожу в число организаторов) Просто пиарю мероприятие) И пожертвовал определенную сумму денег организаторам на страничке ВК)
ответить
аватар
Дон Хенаро 42713
3 0
"Путина на нары" можно такой лозунг написать?
Можно....))) И Путин вор!
ответить
аватар
Дон Хенаро 42713
3 0
ВГ А ВАМ ПОЗОР!!!!
ВКЛЮЧИТЕ МЕРОПРИЯТИЕ В СТАТЬЮ!!!!!!
ответить
аватар
Дон Хенаро 42713
3 0
Ты меня оконфузил: я нихрена не понял, ты язвишь или на полном серьезе? :-)))
P.S. И еще, уточняю: я Хренару не ругаю, я его поношу..... :-)))))
Кстати, МИТРИЧ, ты в меньшинстве) почитай комментарии
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Ветер перемен...
2 0
ВСЕ НА МИТИНГ! Единорасы уже трясутся от предстоящего.
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Я так кумекаю:
0 0
Okcана И.:
идите на
"Оксана" может посылать только "в ..... ", а дяденьки - "на ... " ! - Ни разу неграмотная, Вы, Оксанка, с прекрасной осанкой .... !
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Okcана И. 52
0 0
"Оксана" может посылать только "в ..... ", а дяденьки - "на ... " ! - Ни разу неграмотная, Вы, Оксанка, с прекрасной осанкой .... !
ты не кумекаешь. а кукарекаешь
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