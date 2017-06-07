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Новосибирск: Карта выходных с 9 по 12 июня

Нашествие бабочек и новокузнецкий Ждун, или Ваш город вашими глазами

Сегодня 07:20
685
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Инстаграм

Предлагаем читателям расслабиться и отдохнуть с подборкой интересных фото и видео из новокузнецких «Инстаграмов».

А если вы хотите похвастаться своим снимком перед горожанами, публикуйте его с хештегом «вашгород».

В Новокузнецке заявил о своих правах июнь. Отцвели одуванчики.

И распустилась сирень. Кусты тут же атаковали бабочки-капустницы. Пролистывая ленту «Инсты», сложно не наткнуться хотя бы на один снимок с крылатыми красавицами, облюбовавшими пахучие цветки.

Новокузнечанка к удивлению для себя увидела семейство уток на 6-м километре.

Пока одни любуются красотами природы, другие вдохновляются мощной техникой на «Майнинге».

Фотографии котов и собак в соцсетях — сегодня уже мейнстрим. Только козы, только хардкор!

А вот фотки со Ждуном своей актуальности пока не потеряли.

Следующую подборку смотрите на ВашГород.ру в пятницу, 16 июня.

Комментарии 2
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Семейный стоматолог
5 0
Ждун хилый, у нас на Франкфурта, 18 есть настоящий ждун
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