Предлагаем читателям расслабиться и отдохнуть с подборкой интересных фото и видео из новокузнецких «Инстаграмов».
А если вы хотите похвастаться своим снимком перед горожанами, публикуйте его с хештегом «вашгород».
В Новокузнецке заявил о своих правах июнь. Отцвели одуванчики.
И распустилась сирень. Кусты тут же атаковали бабочки-капустницы. Пролистывая ленту «Инсты», сложно не наткнуться хотя бы на один снимок с крылатыми красавицами, облюбовавшими пахучие цветки.
Новокузнечанка к удивлению для себя увидела семейство уток на 6-м километре.
Пока одни любуются красотами природы, другие вдохновляются мощной техникой на «Майнинге».
Фотографии котов и собак в соцсетях — сегодня уже мейнстрим. Только козы, только хардкор!
А вот фотки со Ждуном своей актуальности пока не потеряли.
Следующую подборку смотрите на ВашГород.ру в пятницу, 16 июня.
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