Предлагаем читателям расслабиться и отдохнуть с подборкой интересных фото и видео из новокузнецких «Инстаграмов».

А если вы хотите похвастаться своим снимком перед горожанами, публикуйте его с хештегом «вашгород».

В Новокузнецке заявил о своих правах июнь. Отцвели одуванчики.

Публикация от Я Новокузнецк (@nvkz_town) Июн 8 2017 в 12:04 PDT

И распустилась сирень. Кусты тут же атаковали бабочки-капустницы. Пролистывая ленту «Инсты», сложно не наткнуться хотя бы на один снимок с крылатыми красавицами, облюбовавшими пахучие цветки.

Публикация от Поляна (@polinaawolf) Июн 8 2017 в 1:58 PDT

Публикация от Юлия (@yu_li4_ka) Июн 7 2017 в 7:52 PDT

Новокузнечанка к удивлению для себя увидела семейство уток на 6-м километре.

Публикация от Оксана (@oxana_mikheeva) Июн 8 2017 в 1:59 PDT

Пока одни любуются красотами природы, другие вдохновляются мощной техникой на «Майнинге».

Публикация от Андрей Полегешко (@a_polegeshko) Июн 7 2017 в 9:40 PDT

Фотографии котов и собак в соцсетях — сегодня уже мейнстрим. Только козы, только хардкор!

Публикация от Катя Патрушева (@katerina_foto_nk) Июн 6 2017 в 11:19 PDT

А вот фотки со Ждуном своей актуальности пока не потеряли.



Публикация от Ulyana Shevchenko (@shevul) Июн 7 2017 в 8:07 PDT

Следующую подборку смотрите на ВашГород.ру в пятницу, 16 июня.