За новокузнецкими водителями следят 9 новых камер
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В Новокузнецке к 11 камерам на дорогах добавили ещё 9.
По одному прибору разместили на Притомском, Листвянском и Заводском шоссе, Ленина, Балтийской и Зорге. На Курако появились сразу три камеры, рассказал «ТВН». Если водитель превысит скорость на этих участках, автоматически получит штраф.
В ГИБДД по Новокузнецку советуют автомобилистам соблюдать правила дорожного движения и напоминают, что их цель — не поймать как можно больше нарушителей, а снизить количество ДТП на наших дорогах.
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А может ГИБДД озвучит на какие счета и куда...идут штрафы?
За дороги в городе отвечает муниципалитет....а штрафы куда идут?
Там где зарегистрирован муниципалитет?Или оседают в городе???
застряла в горлышке на запсибе из-за очень большой ...........проблемы