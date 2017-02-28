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За новокузнецкими водителями следят 9 новых камер

Сегодня 09:46
1189
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Go.harveynorman.ie

В Новокузнецке к 11 камерам на дорогах добавили ещё 9.

По одному прибору разместили на Притомском, Листвянском и Заводском шоссе, Ленина, Балтийской и Зорге. На Курако появились сразу три камеры, рассказал «ТВН». Если водитель превысит скорость на этих участках, автоматически получит штраф.

В ГИБДД по Новокузнецку советуют автомобилистам соблюдать правила дорожного движения и напоминают, что их цель — не поймать как можно больше нарушителей, а снизить количество ДТП на наших дорогах.

Комментарии 6
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Питон
0 3
На Зорге нет камер, не вводите людей в заблуждение.
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В.
3 0
В Новобайдаевке камера установлена недалеко от кафе Эдем, перед кольцом на Зорге.
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Акрихин
5 0
.." их цель — не поймать как можно больше нарушителей, а снизить количество ДТП на наших дорогах."
А может ГИБДД озвучит на какие счета и куда...идут штрафы?
За дороги в городе отвечает муниципалитет....а штрафы куда идут?
Там где зарегистрирован муниципалитет?Или оседают в городе???
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Okcана И. 52
3 103
застряла в горлышке на запсибе из-за очень большой ...........проблемы
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Алёна Н.А.
1 0
Okcана И.:
застряла в горлышке на запсибе из-за очень большой ...........проблемы
А чей то Вас не любят даже когда вы застряете? Армия фанатов ботов?
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Ольга
0 0
А чей то Вас не любят даже когда вы застряете? Армия фанатов ботов?
Это не настоящая Оксана И, а подделка. Настоящая так не пишет
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