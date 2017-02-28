В Новокузнецке к 11 камерам на дорогах добавили ещё 9.

По одному прибору разместили на Притомском, Листвянском и Заводском шоссе, Ленина, Балтийской и Зорге. На Курако появились сразу три камеры, рассказал «ТВН». Если водитель превысит скорость на этих участках, автоматически получит штраф.

В ГИБДД по Новокузнецку советуют автомобилистам соблюдать правила дорожного движения и напоминают, что их цель — не поймать как можно больше нарушителей, а снизить количество ДТП на наших дорогах.